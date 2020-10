Al hijo del comediante Eugenio Derbez le dio coronavirus

El hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo decidió tomarse una pausa, sin dar mayor explicación. La razón de aquello fue que dio positivo a COVID-19, enfermedad que la llevó con discreción.

El actor se sinceró sobre lo estricto que había sido con el confinamiento a lo largo de este tiempo, aunque debido a situaciones laborales tuvo que verse en la necesidad de retomar sus actividades, tomando las medidas de precaución, pero sin imaginar lo que ocurriría.

“Estuve bastante tiempo fuera de México pero cuidándome muchísimo y de regreso llevé un traje completo, cubrebocas, lentes y me lavé las manos a cada rato. Me quité la ropa porque pedí algo de comer en el avión, fue el único momento en el que me lo saqué. Cuando volví a la Ciudad de México, al poco tiempo me sentí mal. Así comenzó todo”.

Para él fue muy importante dar a conocer a sus seres queridos lo que estaba pasando, algo que de principio le resultó muy complicado.

“Lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo y teniendo todas las precauciones del mundo”, contó para revivir cómo fueron esos primeros instantes en que supo que estaba infectado con coronavirus.

“Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento pero fue en el aeropuerto. Me puse muy mal, primero respiré, me calmé y ya que estaba yo más tranquilo le avisé a mi padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo".

Ya se encuentra recuperado y dispuesto a seguir adelante. “Agradecido con la vida, con Dios de que me alivié, por eso me desaparecí un poco de las redes sociales. Ya estoy bien, estoy libre de COVID”.