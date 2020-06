La hija de Mafer Pérez es puro papá

Cuando María Fernanda Pérez quedó embarazada, la prensa quería saber quién era el padre de su bebé. La cantante y actriz se negaba a revelar el nombre y durante su embarazo soportó valientemente todo tipo de comentarios. Muchas de esas opiniones eran de mal gusto.

En enero de este año se convirtió en madre. Vino al mundo Alaia, nombre que significa alegría, y le cambió la vida. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. En abril se dio a conocer que el futbolista Bryan de la Torre era el progenitor de la nena, cuando la relación entre ellos mejoró. Al principio no era así. La prensa rosa comentó que el deportista llegó a pedir prueba de paternidad.

Alaia acaba de cumplir cinco meses y cada vez se parece más al papá. Según Mafer, “la raza negra jala más, siempre será así. Aunque la niña aún no es muy oscurita indudablemente irá cambiando con el paso del tiempo. Hasta los dos años me dijeron que cambia el color de la piel. Seguramente será morenita, no lo sé”.

Es súper engreída de Bryan. Como él no vive en Guayaquil, sino en el lugar del equipo en el que juega, siempre lo ve por videollamada. “Y se desespera por su padre, quiere meterse por el teléfono celular. Por la crisis sanitaria ha estado en Guayaquil. Lo más importante es que disfrute del cariño de sus papás y eso no le falta”, dice María Fernanda.

La actriz, quien participó en las telenovelas de Sharon, de Ecuavisa, tenía previsto lanzar la línea de ropa Alaia Isabella, en abril, pero por la crisis sanitaria se paralizaron las actividades.

Mafer se dedica a la venta de ropa para niños. Archivo

No podía quedarse de brazos cruzados y por ahora está vendiendo ropa de bebé de una marca de Estados Unidos. “Me va bien, esto será momentáneo, hasta sacar mi línea. Las mamitas me siguen y también estoy trabajando en otro proyecto, es una iniciativa personal, aún no puedo dar detalles. Por ahora creo que es mejor quedarse en la casa el mayor tiempo posible para evitar contagios”.

Opiniones

Priscilla Tomalá, reportera

“La bebé tiene de los dos, a Mafer antes de sus transformaciones físicas tuvimos la oportunidad de verla en una foto en la que lucía el cabello negro, lacia y su rostro era diferente. La niña tiene el color de piel y los ojos del padre”.

La Suka, reportera

“Puro padre”.