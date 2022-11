El Club Universidad Nacional A.C. conocido popularmente como los Pumas de la UNAM, equipo de fútbol de México, dedicó unas sentidas palabras a su mayor hincha, el actor Héctor Bonilla, quien falleció a los 83 años, víctima de un cáncer de riñón.

No fue el único homenaje, los seguidores de El Chavo del 8 lo recordaron a través de un capítulo en el que el artista aparece junto a los personajes de la vecindad.

Colegas y representantes de entidades culturales también expresaron su pesar, además del presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador.

Sylvia Pasquel, Angélica Vale, Tiaré Scanda, Florinda Meza y Lucía Méndez, con quien protagonizó Viviana escribieron de él en sus cuentas de redes sociales.

Descanse en paz Héctor Bonilla, gran amigo y actor. Te adelantaste en el camino, ruego a Dios por tu descanso eterno. Fortaleza y consuelo a su familia. 🎭🎭🎭 pic.twitter.com/7UoXJZKfqb — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) November 26, 2022

Su impecable trayectoria de seis décadas queda plasmada en varias telenovelas, películas y obras de teatro. Muchas de ellas trascendieron internacionalmente.

Su epitafio dice: “Se acabó la función, no estén chingando (molestando), el que me vio, me vio, no queda nada”.