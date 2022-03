Uno de los artistas más destacados del género urbano originario de Argentina, Paulo Londra, lanza hoy su muy esperado nuevo sencillo bajo Warner Music Latina titulado Plan A.

La disquera ya había dado a conocer la noticia hace unos días y las redes sociales se desataron. Desde hoy en la mañana, Paulo también ha estado súper activo en Instagram mostrando la emoción por regresar a hacer lo que más le gusta.

'Plan A' fue escrita por Paulo Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, y muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock. La letra de la canción teje una historia de desamor, con la cual muchos se podrán identificar: ese momento específico en una relación que marca el final que se aproxima.

El videoclip, que se encuentra en el puesto 2 de tendencias musicales en Youtube, fue rodado en Buenos Aires bajo la dirección de Facundo Ballve. Este muestra a un Paulo en medio de un juego de baloncesto decidido a que la entrenadora lo seleccione para entrar a la cancha. En distintos momentos, lo vemos dando un show junto a los demás miembros de su equipo “Leones Con Flow”, manteniéndose fiel a su emblemática figura del León.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado, cómo volver a las canchas y que no te pongan”, dijo el artista en un comunicado de prensa difundido por la disquera.