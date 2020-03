Harvey Weinstein dio positivo por coronavirus

Harvey Weinstein ha dado positivo por covid-19 la tarde de este domingo 22 de marzo en la que ha sido puesto en aislamiento en cárcel del Estado de Nueva York donde cumple condena de 23 años de prisión por agresión sexual y violación, según informan medios locales.

El ex productor cinematográfico es uno de los dos presos (de un total de 43.000) del correccional de Wende que ha dado positivo, según fuentes del penal a la revista 'Variety'.

Más de 100 mujeres, incluidas actrices famosas, han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada, que se remonta a décadas atrás, alimentando el movimiento #MeToo contra el abuso y el acoso sexual. Weinstein siempre ha negado las acusaciones y ha asegurado que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Figura todopoderosa en Hollywood y donante de candidatos demócratas, ganó un Oscar de la Academia por producir 'Shakespeare in Love' y fue responsable de otras películas aclamadas como 'Pulp Fiction', 'El paciente inglés' y 'Gangs of New York'.