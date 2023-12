El Güero Castro: "Evito trabajar con gente complicada"

José Alberto Castro, conocido como el Güero Castro (58), es uno de los productores mexicanos de televisión más reconocidos. Cuando toma a su cargo un proyecto, le pone ganas y todos sus conocimientos para que se convierta en éxito. La lista de trabajos que ha llevado a la pantalla es extensa: 'Acapulco, cuerpo y alma', 'Rubí', 'Teresa', 'La que no podía amar', 'Corona de lágrimas', 'Pasión y poder', 'Por amar sin ley', 'Médicos, línea de vida', 'La desalmada', 'Cabo' y 'Tierra de esperanza', que se transmite para Ecuador por la señal internacional del Canal de las Estrellas.

Ahora se atrevió a producir un clásico de la TV, 'El maleficio', en cuya versión original de 1983, no solo estuvo al frente Ernesto Alonso, además, le dio vida al personaje Enrique de Martino, quien era el protagonista y el villano a la vez.

Fue la primera telenovela mexicana en tocar el tema de la brujería y el ocultismo. La nueva versión está estelarizada por Fernando Colunga y Marlene Favela.

Hermano de la actriz Verónica Castro y tío del cantante Christian Castro, el Güero fue pareja de Angélica Rivera, ex primera dama de México, con quien procreó a Sofía, Fernanda y Regina. Entre sus examores están la actriz Angelique Boyer y ahora comparte con la colombiana Mimi Morales.

Su agenda está llena de compromisos. Sin embargo, se dio un espacio para desde su tierra conversar con EXPRESIONES.

Usted acepta el reto de producir un clásico, como 'El maleficio'...

Aproximadamente hace cinco años se inició el proyecto 'Fábrica de sueños', en el cual se hicieron nuevas versiones de telenovelas exitosas. Todas con menos capítulos. Yo pedí estar al frente de 'El maleficio', pero se postergó. Ahora se pudo dar y se lo ha hecho con una duración diferente, cerca de 82 horas. El original fue muy largo (más de 300 capítulos), entonces se permitía por el tipo de programación que existía.

Dicen que los clásicos no se deben tocar. ¿Qué opina al respecto?

Es una historia diferente, con un ambiente de suspenso y aquello debe adecuarse al espectador. Nos ha ido bien y espero que en las próximas semanas nos vaya mejor porque siempre se quiere más (risas). La medición ha cambiado, hay una oferta muy grande en distintas plataformas y depende de los países. Es interesante competir con otros contenidos. 'El maleficio' es una historia atípica. Considero que Televisa tiene que tomar riesgos y ofrecer propuestas para la audiencia.

Uno de los productores más reconocidos en México fue Ernesto Alonso y meter mano en algo que hizo, son palabras mayores.

Tanto él como Valentín Pimstein eran grandes productores y es una gran responsabilidad tocar sus trabajos, pero siempre se lo ha hecho con el mayor respeto.

Aprovechando la tecnología en esta versión ‘trajeron nuevamente a la vida’ a Ernesto Alonso.

Utilizamos inteligencia artificial para tomar parte de ese material original para algunas escenas de esta versión.

Con esta telenovela, que pronto se verá en Ecuador, volvió Fernando Colunga a Televisa...

Yo trabajé con Fernando en la telenovela 'Pasión y poder', cuando lo busqué y le comenté del proyecto en el que estaba y de lo que se trataba 'El maleficio' respondió: ¿Dónde firmo? (risas). No fue complicado para nada. Es un gran compañero y muy importante para la industria de las telenovelas.

Seguramente, algunos actores querían ser parte de esta producción y trabajar con usted. Uno de ellos fue Alexis Ayala.

(Risas) Es una historia icónica y por ser tan diferente en su estructura y en los personajes, es atractiva para los actores. Lo sobrenatural es una parte importante, tiene ciertos elementos, pero no se la desvía de la estructura del melodrama. Le damos peso a la historia de amor entre Enrique (Fernando) y Beatriz (Marlene) porque es una telenovela. No es que Enrique sea bueno, tomó una decisión al hacer un pacto con un ser oscuro para lograr muchas cosas. A veces no se lee la letra chiquita cuando se hacen estos pactos (risas).

Dice creer en Dios y en el diablo. Cortesía

Siempre es mejor no tocar ciertas puertas, porque al abrirse, ya no se pueden cerrar. ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural?

Han surgido ciertos comentarios del elenco, yo trato de ser respetuoso de aquello, pero en mi caso no me ha ocurrido nada. Algunos han escuchado ruidos o han visto ciertas cosas medias raras. Es mejor no estar buscando para no llevarse sustos.

¿En estos tiempos la gente cree en el diablo?

Yo creo que sí, tarde o temprano creemos en él y tarde o temprano nos toca verlo.

¿Usted cree?

Creo en Dios y creo en el diablo, hay bien y hay mal, para que exista luz, debe existir sombra. Soy católico, no soy el practicante más grande. Soy respetuoso de mi religión y del cariño que tengo por Dios, por la Virgen de Guadalupe, por la Virgen del Perpetuo Socorro y por san Chárbel.

Casi siempre su hija Sofía es parte de las telenovelas que usted produce. Ahora no es la excepción. ¿Hizo casting?

Yo he trabajado con mi familia, lo hice con Verónica. Mi hermano Fausto trabaja conmigo desde hace 30 años. Que Sofía comparta conmigo es una bendición. Ella y Marlene habían trabajado juntas en otra producción, fueron hija y madre. Me funcionaba bien que estén en El maleficio. Me da gusto ver su dedicación, entrega y su proceso de crecimiento. En 'Tierra de esperanza' hizo audiciones.

¿Cómo lidia con los egos de los actores?

Soy muy claro, no me gusta trabajar con gente problemática, evito gente complicada o irresponsable. Cuando inicio un proyecto, hablo con los actores. Siempre les exijo que estudien sus parlamentos, que sean puntuales y que se comprometan. Siempre me llama la atención que después de 60 capítulos, el actor diga: “Mi personaje no diría eso”. No sé en qué momento el personaje cambió.

Por su familia, por sus anteriores o actual pareja y, obviamente, por usted, la prensa siempre lo tiene en la mira. ¿Cómo maneja aquello?

Son muchos años en este negocio. Los primeros años fue difícil y hasta doloroso, pero ya me acostumbré. Empiezas a comprender que aquello es parte de esta actividad y de que existe información amarillista o tendenciosa. A eso no se le debe dar espacio. Solo le doy importancia a lo que merece la pena. Hay gente del medio que a través de las redes sociales da a conocer qué hace o con quién sale. Trato de dedicarme a mi trabajo, a lo que sirve.

A la TV mexicana se la critica porque repite muchas de sus historias. ¿Se acabaron los argumentos originales?

Siempre el tener la certeza de lo que va a funcionar o no es como tener una varita mágica. Televisa toma riesgos con historias nuevas, pero también tiene que manejar un porcentaje de historias que le permitan tener una certeza de lo que va a programar y donde sabe que el público tiene un apego.

¿En estos momentos, cuando se ve más a las plataformas digitales que a la TV, qué es lo que pega?

¡Híjole! Lo que mantenga un estándar de calidad en todos los sentidos, tanto en imagen como en la parte interpretativa. Lo más complicado son las historias, estamos pidiendo un cambio, terminó el auge de las narcotelenovelas. Tratamos de encontrar la nueva ola. Nos ha ido muy bien con las historias de campo, como 'La desalmada'.

¿Un capítulo de una telenovela como 'El maleficio', qué costo tiene?

Varía. Aunque puedo decir que cada capítulo cuesta entre 120.000 a 125.000 dólares.

Tras 'El maleficio', ¿qué as guarda bajo la manga?

Estoy preparando una historia juvenil. Antes hice 'Código postal', que generó talento joven. Ahora estamos buscando un nuevo semillero de talentos para tener protagonistas para los siguientes años. Estamos definiendo aquello con la empresa.

Con el paso del huracán Otis en Acapulco se dijo que su hermana Verónica estaba desaparecida, lo que habrá provocado un gran susto familiar.

Ella está bien. Cuando ocurrió lo del huracán se encontraba en el extranjero por su cumpleaños. No sé cómo ni de dónde se generó esa noticia. Su casa sufrió ciertos daños y, lo más importante, la gente que trabaja con Verónica no se afectó.

¿Le ha propuesto que regrese a la TV, en una historia producida por usted?

(Risas) Se le han hecho propuestas, pero es solo su decisión. Cuando Verónica quiera regresar lo hará, aunque no la veo con muchas ganas de hacerlo por ahora.

Hablando de regresos, se comenta sobre el de su expareja, Angélica Rivera.

Creo que tenía un proyecto con Telemundo, no sé que haya decidido. Tiene ganas y está dispuesta a regresar.

¿Sin problemas trabajaría con ella?

Si tuviera un proyecto para hacerlo, lo haría. No tendría ningún conflicto porque es gente profesional y tiene talento, buena actriz.

¿Usted parece que no se complica por nada?

(Risas) A esta edad, lo que menos queremos es complicarnos.

Trabajó con el ecuatoriano Danilo Carrera, ¿cómo considera que se ha manejado?

Trabajamos juntos en 'Pasión y poder'. Tiene muchas ganas, buen físico, se cuida mucho y ha hecho buen trabajo. Si mantiene ese ritmo, le irá bien. Espero que siga formal y serio. Con aquello puede trabajar en cualquier lugar.

Su pareja actual es otra actriz. ¿Cómo va esa relación?

Mi corazón está tranquilo, sigo con Mimi Morales, llevamos un tiempo (risas).

Hermano de la actriz Verónica Castro. Cortesía

