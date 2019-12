Guayaquil es reconocido por tener buenos restaurantes, los que vienen destacando en los últimos años. Si bien siempre o casi siempre se destacan los platillos propios de almuerzos y cenas, no hay que olvidar a la comida más importante del día.

Los 10 mejores restaurantes de Guayaquil, según Tripadvisor Leer más

Nos referimos al desayuno, que no solo es trascendental porque en él ingerimos los primeros nutrientes del día, sino que incluso puede definir hasta el humor que tendremos hasta el final de la jornada. Es que seamos sinceros, ¿acaso no es mejor un desayuno acorde a nuestros gustos favoritos?

En Guayaquil hay cafés y restaurantes que destacan por sus propuestas matutinas. Diversos orígenes y combinaciones son su sello registrado. Casi en ninguno falta el tradicional bolón y muchos se esfuerzan por tener el mejor pan de la ciudad y las frutas más frescas para una ensalada o para elaborar sus jugos.

¿Cuáles son los mejores desayunos en Ecuador?

Esta es una pregunta usual no solo entre los visitantes, sino entre los vecinos de la ciudad. El mundialmente conocido sitio Tripadvisor tiene un ránking elaborado en base a comentarios y calificaciones de sus usuarios. Es de ahí que sacamos esta lista de los 10 mejores lugares de Guayaquil para desayunar, toma nota:

1. EL MONO GOLOSO

Varios usuarios aseguran que en este lugar se encuentran los mejores panes de Guayaquil. Es el que el pan es sinónimo de desayuno y debe ir acompañado de una buena bebida a base de café o jugos. Ambas opciones existen en El Mono Goloso.

Dirección: Luzarraga 202 y Panama | Local 202, Guayaquil.

Horarios: Lunes a viernes (8:00 a.m. a 6:30 p.m.) y sábados (11:00 a.m. a 5:00 p.m.).

2. SWEET & COFFEE

La cadena de cafés es reconocida en todo el país, pero el local que es parte de esta lista se ubica en el Malecón Simón Bolívar. Además de las conocidas presentaciones de café. sánduches y postres, aquí se suma un ambiente grato y amplio.

Dirección: Calle Malecon Simon Bolivar # S/N | interseccion: Colon y Sucre, Edificio, Guayaquil.

Horarios: Lunes a viernes (8:00 p.m. a 9:00 p.m.), sábados (10:00 a.m. a 9:00 p.m.) y domingos (11:00 a.m. a 8:00 p.m.)-

3. El CAFÉ DE TERE

Además de buen café y sánduches, la gran diferencia de este lugar con otros de esta lista es que El Café de Tere es una oda al desayuno tradicionalmente ecuatoriano. Los sabrosos bolones, tigrillos y otros platos a base de verde lo demuestran sin pudor alguno.

Dirección: Av. Hno. Miguel Solar, Guayaquil.

Horarios: Lunes a viernes (6:00 a.m. a 2:00 p.m.), sábados y domingos (6:30 a.m. a 2:00 p.m.)

4. DULCERÍA LA PALMA

Sí, sus especiales son los dulces. De hecho, se presentan como la dulcería más antigua de Guayaquil (existe desde 1908). A los postres y bocaditos se suman cafés, bebidas, panes y croissants de antología. Cuenta con cuatro locales, pero en la lista se menciona el del centro de la ciudad.

Dirección: Escobedo 1308 Entre Luque y Velez, Guayaquil.

Horarios: No se indican.

5. UNICAFÉ

Su propuesta abarca una amplitud de orígenes, lo que se refleja en la variedad de opciones. Los infaltables mariscos (¡estamos en Guayaquil!) desfilan por platos de origen ecuatoriano, español y sudamericano en general). No solo se ofrecen desayunos, por cierto.

Dirección: Clemente Ballén. Unipark Hotel, Guayaquil.

Horarios: Lunes a domingo (11 a.m. a 11 p.m.)

6. SAILOR COFFEE

Si bien su oferta se presenta como estadounidense y australiana, algunos platillos ecuatorianos indican que también atienden los gustos locales. Cuenta con un local el Samborondón y Ceibos, el primero es el que se destaca en esta lista. Hay opciones sin azúcar.

Dirección: C.C Las Terrazas | Av. Samborondón Km. 1.5, Guayaquil

Horarios: Lunes a viernes (8:00 a.m. a 2:00 p.m.), martes a sábado (de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.), sábados y domingos (9:00 a.m. a 2:00 p.m.)

7. LÚDICA COFFEE HOUSE

Que la foto no haga que te encasille en que en este lugar solo se sirven falafels, sino que te demuestre que lo que hay aquí es variedad de opciones para los comensales. Lo que recomiendan los usuarios: jugo de piña con yerbabuena. quiche de jamón y croissant de almendras.

Dirección: Av. Leopoldo Carrera | Urb. Los Olivos, Edificio Olivos Tower, Planta Baja, Guayaquil.

Horarios: Lunes (4:00 p.m. a 9:00 p.m., (martes a viernes (8:30 a.m. a 9:00 p.m.) y sábados a domingos (8:30 a.m. a 12:30 a.m. y de 4:00 p.m. a 9:30 p.m.)

8. LA CANOA

El restaurante del Hotel Continental destaca también por sus desayunos, siempre con la presencia de la gastronomía local. Lo que se destaca: que esté abierto todo el día y la atención de su personal.

Dirección: Chile y 10 de Agosto, Guayaquil.

Horarios: Domingos a sábados, 24 horas.

9. LA PEPA DE ORO

Otro restaurante de hotel, del Grand Hotel Guayaquil, que tiene en su atención de 24 horas a su factor diferencial. Los usuarios destacan la variedad de su propuesta y que el ambiente sea propicio para una visita en familia.

Dirección: Boyacá 1615 y Clemente Ballen | Boyaca #1615 y Clemente Ballén, Guayaquil.

Horarios: Lunes a domingo, 24 horas.

10. UNIPARK HOTEL

Aparte de ser uno de los mejores restaurantes en general (es el cuarto en esta lista), el restaurante del Unipark Hotel guarda en su desayuno una propuesta ideal para personas de todo origen. Todos los comentarios coinciden en el buen servicio de su personal y en la limpieza del lugar.

Resto, un lugar en tu restaurante favorito Leer más

Dirección: Clemente Ballen 406 y Chimborazo | Casilla 563, Guayaquil.

Horarios: No se especifican.

¿Has visitado alguno? Si no, ya tienes una guía para disfrutar de los mejores desayunos en Guayaquil.