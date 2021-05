La Gringa: "Odio que me pregunten si aún amo a Carlos José"

Después de la separación de Christina Harzer y el presentador Carlos José Matamoros, la atractiva rubia tomó su camino. Tras la cuarentena del 2020 volvió a su tierra, Estados Unidos. El pasado abril, La Gringa llegó a Guayaquil, donde permanecerá hasta mediados del próximo mes. Durante su permanencia ha aprovechado para reencontrarse con el que creyó era el hombre de su vida y sanar heridas.

Alejandro Kenig, el hijo de Marián, ya tiene su cuenta en Onlyfans Leer más

¿En estos momentos cómo está su relación con Carlos José Matamoros?

Hemos retomado una conversación que quedó pendiente hace cuatro años. Nunca me dijo una palabra o me dio la cara. Por una pelea salí de la casa, pero jamás pensé que aquello terminaría en divorcio. Las palabras tienen consecuencias y el silencio también. Estoy aprovechando para decirle todo lo que tengo guardado, lo bueno y lo malo.

¿Cómo se dio el primer acercamiento?

Yo estaba en Estados Unidos, me escribió por Instagram y me quedé sorprendida. Solamente dijo: ‘Hola, Christina, ¿cómo estás?’ Me pidió disculpas. No sabía qué contestar al principio. Ya se ha dado un primer acercamiento, estuvimos en un parque en la Alborada.

Usted ha publicado unas fotos suyas en poses sexis en los últimos meses. Tal vez la vio y quiso recordar viejos tiempos.

(Risas) No sé, porque me tenía bloqueada en las redes sociales. Me confesó que hace poco las desbloqueó.

Todos creían que estaban divorciados, pero ahora se conoce que el documento firmado por ustedes no se lo registró a su debido tiempo.

Ni nosotros teníamos conocimiento de que seguíamos legalmente casados. Yo regresé a Estados Unidos y mi abogado quedó a cargo, tenía los derechos para representarme en ese escenario. Todavía estoy asimilando la situación. Pero solo es un simple trámite o tecnicismo que falta.

Sin embargo, si usted decidía rehacer su vida con otra persona en su país, aquello le iba a ocasionar un problema...

Lo sé. Si quisiera no podría contraer matrimonio en Estados Unidos porque estoy casada en Ecuador con otra persona. Este es uno de los motivos por los que también debemos conversar.

Jacqueline Gaete: "Quisiera tener seis hijos" Leer más

¿Todavía lo ama?

(Su rostro se sonroja y suspira) Odio esta pregunta. Con él experimenté muchos sentimientos: amor, tristeza, decepción y odio. Sí hay amor todavía, él fue una persona importante en mi vida, me marcó, pero no estoy considerando un regreso. Un futuro es complicado con Carlos José porque mi vida está en Estados Unidos. Esa fue una de las razones por las que nos separamos, por mi trabajo, mi alma libre y por mi vida allá y acá.

¿Si aún lo ama, no pueden ser amigos?

Nunca podría ser amiga de Carlos José porque a un amigo se le hacen confidencias sin sentir nada. Si él me cuenta que está saliendo con alguien, seguramente me chocará porque los sentimientos existen. Yo lo amé, me casé muy ilusionada, pensando en un futuro. Ha sido mi lección más grande en el amor, en la paciencia y la comunicación. Siempre existieron problemas de comunicación. Soy más expresiva, él se complica. A pesar de que gana plata hablando en televisión, en la vida personal no es tan sencillo comunicarse con Carlos José.

¿Si le propusiera relaciones sexuales aceptaría?

El sexo con Carlos José complicaría nuestra situación, no creo que sea conveniente. Estoy fuerte en ese sentido. No he mantenido relaciones sexuales con nadie, me accidenté en mi país, me enfermé con la COVID-19, viajé…

Generalmente los gringos no se complican...

Soy una persona que me gusta todo más estable y serio, mi corazón es muy sensible. No quiero meterme en la cama con alguien que compartí mi vida porque sé que puedo sentir algo que no deseo.

Tiene previsto volver a Estados Unidos en junio. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿Él ha tenido varias parejas, lo que indica que no ha logrado una estabilidad emocional?

Hemos conversado y lo veo más maduro. Yo estoy enfocada en mi paz. Dice que hace siete u ocho meses que no tiene una pareja.

¿Qué opina su familia del reencuentro con Carlos José?

Mi familia no se mete. Generalmente los gringos somos así, incluso cuando estuve en el proceso de divorcio no comenté mucho al respecto. Decidí no meterlos en mis asuntos del corazón. Sé que si requiero un consejo me lo darán.

Una expareja del presentador, La Puchys, hizo referencia sobre el tamaño de su órgano sexual, se burló.

Yo no lo haría, ella demostró inmadurez. Si estuviste con una persona es porque realmente quisiste estar. Cuando yo estuve con él es porque existía química entre nosotros. Ese tipo de situaciones la deja mal parada a ella. Luego se disculpó, pero creo que lo hizo porque quedó recontra mal.

Rafael Cuesta: "Quiero que TC se maneje como una empresa privada y no pública" Leer más

¿Entonces está de paso?

Me encanta Ecuador, lo visitaré de vacaciones, me brindó oportunidades en su momento, pero para radicarme, Estados Unidos. Llegué en 2012, ahora vine para arreglar asuntos pendientes. Entregué un departamento, estoy viviendo con unos amigos.

Continuaré haciendo TV en el espacio juvenil 'Selfiando', del canal digital Cóndor TV. Es un programa enfocado en las redes sociales y la música y he grabado mi parte. Cuando estaba en la universidad trabajé en un bar en Estados Unidos. Volveré a apoyarlos en marketing, lo relacionado con mi carrera. Organizan eventos y en la noche seré bartender. No me da vergüenza contarlo, se ganan buenas propinas.

Uno de sus mejores amigos es Arturo Vizcarra. ¿’Rayo’ quería algo más?

Siempre estuvo conmigo para apoyarme. Es muy callado, no es lanzado. Rayo me dijo que debía superar mi pasado. Tal vez existía algo, pero yo no estaba lista para una nueva relación y para volver a enamorarme.

Tras el accidente de tránsito que sufrió el año pasado, ¿cómo está su salud?

Ya casi es un año del accidente, ocurrió en agosto del 2020. Estoy en problemas con el seguro porque debo seguir en terapias, ellos no quieren. Tengo tres hernias en la columna vertebral y para caminar me colocan inyecciones. Estoy limitada físicamente. Poco a poco me recupero.

Usted se llevó a la perrita Callie que rescató.

(Risas) Es una gringa más, está feliz. Es muy engreída de mi familia. Allá tiene todo, espacio para correr, le encanta ir a la playa. La extraño, ella estuvo conmigo en la cuarentena, cuando me accidenté y me dio COVID-19 a fines de marzo. Me salvó la vida porque así no sentí la soledad. Estoy lista para cumplir 31 años y dejar atrás lo malo. Si se pudiera retroceder el tiempo, manejaría la situación con Carlos José de otra manera. Aunque trataba no lograba superar el pasado, era esclava de este.