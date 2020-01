Germán Vivanco: "Me gusta pintar y mis platos son mis óleos"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, Germán Vivanco, el participante más querido de MasterChef Ecuador, confesó, entre otras cosas, que pronto lanzará su canal de YouTube, una línea de ropa de cocina y creará además un laboratorio de comida típica nacional en Quito.

1 “MasterChef Ecuador fue una experiencia muy chévere y me enrumba a lo que quiero dedicarme en realidad, que es la cocina”.

2 “El hecho de que se haya dicho que yo era el ganador del reality fue a raíz de un meme de Los Simpsons. Para mí fue muy frustrante salir entre los seis porque tenía mucha cocina para dar, un recorrido gastronómico por mi provincia y no tuve la oportunidad de hacerlo”.

3 “Entré a la televisión con el propósito de que mi hijo Sebastián se sintiese orgulloso de mí y lo logré. Me siento un ganador. Ahora comparto mucho tiempo con él, siento que le gusta la cocina, quiere aprender a hacer pizzas”.

4 “El cariño de la gente no tiene precio. Nunca pensé que eso iba a pasar. Jamás me niego a una foto. Siento que las personas me quieren como soy. Siempre lo proyecté en la pantalla y es increíble que te acepten por lo que eres”.

5 “Me dejé crecer la barba con la promesa de volver a ver a mi hijo, al peinar mis bigotes obtuvieron esa forma (vintage), empezaron a enroscarse, no fue algo planeado”.

6 “Amo pintar. Mi familia se negó a que lo haga. Fui buen alumno en dibujo artístico, pero no me llenaba del todo. Como mi papá era arquitecto, siempre estuve en obras con él y me metí a estudiar en la Universidad Estatal, cuando se abrió la carrera de Gastronomía enseguida me cambié y no me arrepiento”.

7 “Sigo pintando y plasmo la naturaleza, la relaciono con la cocina. Mis platos son mis óleos, en un futuro se viene que te podrás comer una pintura en mi plato. A eso llegaré, intenté cómo ligar las dos cosas, porque para mí la gastronomía es un arte”.

Con su hijo Sebastián. Él fue una de las razones para que haya fijado su residencia en Quito. Instagram

8 “Mis pinturas siempre fueron para vencer el estrés, son algo mío, no pienso venderlas ni exponerlas. No he tenido tiempo de volverlo a hacer, y quiero retomarlo porque es mi escape al mundo”.

9 “Si alguien cocinara a Germán Vivanco tendría que hacerlo con sal marina, cerveza y mariscos”.

10 “Cuando vivían mis abuelos, siempre se comía pescado, a toda hora del día. Además vivo a una cuadra del mar en La Libertad”.

11 “Me gustaría ser ingerido por todo el Ecuador (risas), que el país pruebe lo que puedo hacer en cocina”.

12 “Eso de que el marisco es un afrodisíaco es un mito, sin embargo le gana a todas las proteínas. Te hace sudar por las vitaminas que tiene, puede que influya en cierta parte, pero para mí el mejor estimulante es el amor que sientes por alguien y lo demuestras, es más que un plato de comida”.

13 “La cocina es el corazón de una casa, donde la gente llora, ríe y conversar es el alma de un hogar. Prueba mi sazón y verás quién soy”.

14 “A Pilar (participante de MasterChef), sentía ganas de darle un cucharazo por necia (risas), pero el respeto que sentía por ella, no me lo permitía”.

Al momento de pintar, Germán se inclina por los paisajes naturales Valentina Encalada

15 “Cuando estoy cocinando no me agrada que metan la mano o que prueben, odio eso. Quien lo hace, se gana un cucharazo”.

16 “Ser cocinero es como ser un médico, tienes que cuidar mucho y preocuparte por la higiene y la salud porque con una mala preparación puedes matar o enfermar a alguien. Es una responsabilidad muy grande”.

17 “Todavía no ha llegado la pimienta a mi vida. La estoy esperando”.

18 “Hasta ahora nadie me ha salado. No me dejo salar”.

19 “La azúcar es mi hijo. Esa dulzura que hay en él y recibo, hace que cualquier problema que yo tenga pase. Ese niño endulza mi vida”.

20 “Me da ganas de hacer puré de papa a los malcriados, a los que no respetan a sus madres ni a sus familias, a los maltratadores e injustos”.

21 “A veces cocino con rabia, porque hacerlo es de emociones, pero claro no sale un buen plato, a diferencia de si lo haces contento”.

22 “La cocina es hacer pedazos de amor para la gente que amas. Si algo no me gusta o no lo veo bien, no sale”.

23 “No soy hombre de ‘tres platos’ sino de cinco (risas), La última vez que comí ‘carne humana’ fue hace cuatro meses”.

24 “Mi última cena la tendría con mi madre (Julia Gómez). La amo”.

25 “Quisiera un desayuno al despertar con la mujer de mi vida que aún no aparece, a ella le cocinaría cada mañana”.

Con algunos de los participantes de MasterChef Ecuador, el reality de Teleamazonas. A manera de broma dijo que varias veces le dio ganas de darle con un cucharazo a Pilar. Instagram

26 “Me he topado con muchos bagres en mi vida, y no me gustan. Sirenas, muy pocas”.

27 “Un buen cocinero tiene memoria de sabor y come de todo. No me gustaba la berenjena y luché tanto para que me guste, que lo logré. No descartaría comer carne de perro en China o un pez globo. Me comí un chontacuro crudo, pero antes le saqué la cabeza”.

28 “Los estudiantes de cocina se enferman de gastritis y es irónico porque piensan que si cocina come como loco”.

29 “A la hora de cocinar, he aprendido a delegar y a confiar en otros. En la cocina juega mucho el tiempo”.

30 “No se logra un título de chef por ser bonito o hijo de papi. El puesto de chef se lo gana en cocina y con u meta es rescatar platos de cocina netamente ecuatoriana que no son conocidos.

Es hincha del Barcelona. En Riobamba, en su época de pelotero, jugó como arquero y delantero. Valentina Encalada

* Empezó lavando platos y fue el mejor en ese oficio. Posteriormente, reemplazó a un cocinero.

* Su mayor temor es la soledad.

* Se relaja con la música de Aerosmith y Guns N’ Roses.

* Le agrada el barro y el tallado en madera y piedra.

* Le gustaría esculpir a sus abuelos maternos (Eleodora y Fausto Domingo Gómez).

* Este año lanzará su canal de YouTube (El alma en la cocina), su línea de ropa (empezará con delantales y chaquetas) y un laboratorio de cocina en Quito.

* Es hincha de Barcelona.

* Aunque siempre lo mandaban al arco, cuando se fue a vivir a Riobamba jugó de delantero.