Luego de estar encerrada en su casa a causa de la COVID-19, Gaby Díaz vuelve a 'En contacto', de Ecuavisa. Antes de su regreso escribió en las redes sociales lo siguiente: “Querido COVID y te digo querido porque a raíz de tu llegada me di cuenta que a las situaciones adversas se las debe de ver desde la óptica de la gratitud. Llegaste en un momento en el que seguramente necesitaba una pausa en mi vida laboral.

Gaby Díaz, Carlos Luis Andrade y Dora West se mantienen aislados por la COVID-19 Leer más

Carlos Luis (esposo) y yo descansamos del ajetreo del 2021 que nos dejó exhaustos. No llegaste solo, llegaste con una carga de ansiedad y temor por la salud de los míos. Llegaste a visitar a mis padres (Carlos y Ángela).

Justo en el momento en el que yo no podía si quiera brindarles un abrazo de aliento. Me hiciste reflexionar más, me hiciste tenerte miedo y en mis crisis de angustia flaqueaste mi fortaleza, la cual pensaba que tenía bien reforzada.

Ya no estás en mi casa, y te alejas de la de mis padres, te pido que no seas tan fuerte con nosotros, ya estamos aprendiendo, pero tenemos la intención de lograr que seas parte de nuestro pasado. Un reconocimiento a Carlos Luis, quien fue mi roble cuando el temor me quería invadir”.