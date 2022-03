Ya empezó el conteo regresivo para la Tri en su anhelo de clasificar a Qatar 2022. El jueves 24 de marzo se enfrenta a Paraguay y, aunque se dice que Ecuador nunca ha conseguido puntos en ese país durante las clasificatorias, muchos le ponen fe y ya están cotizando los pasajes para ir al Mundial.

Pues para los más optimistas, las malas rachas podrían romperse. Y así lo hacen ver los jugadores. ¡Cómo no confiar en ellos! Algunos tienen hasta nuevo look (seguro será cábala). Desde las redes sociales nos comparten sus mejores posts.

DE MOROCHO A RUBIO

... O más bien platinado. A Byron Castillo, al parecer, se le pasó un poco el tiempo de decoloración. Esperemos que no se le empiece a caer el cabello. Hay quienes en redes sociales ya le han alabado el nuevo look; otros hinchas, en cambio, le han puesto sobrenombres como Super Saiyajin. En todo caso, será imposible no reconocerlo en este partido frente a los paraguayos. Y si algo pasa en el pelo, raparse será la solución.

PIERO Y SU BULLDOG

Si al posar solo, Piero Hincapié levanta suspiros, cuando lo hace junto a su mascota logra muchos más likes. Este post lo hizo desde Alemania, donde juega en el Bayer Leverkusen.

Luciendo su clásico gorrito y zapatos de Burberry (al parecer Piero es superfan de esa marca), posteó la historia en su Instagram acompañado de emojis de avión, corazón y la bandera de Ecuador.

Desde ahí partiría rumbo a Paraguay para darlo todo por la selección. Esperemos que a Theo, su bulldog, lo vistan con la camiseta de la Tri, en apoyo a su querido dueño.

Sin duda, la presencia de su bulldog es un plus. Instagram.

PRIMERO LA SELFIE

Aunque ya están iniciando otoño en Paraguay, aún el sol calienta a 31 grados. Bajo ese clima, los jugadores aprovechan los breaks para mostrar a la hinchada un poco más de lo que pasa allá.

Djorkaeff Reasco, uno de los más activos en Instagram, decidió hacer un boomerang junto a sus compañeros Jeremy Sarmiento, Alan Franco y Robert Arboleda. Entre guiños de ojos y sacada de lengua, demostraron lo animado que la están pasando.

Ese compañerismo sin duda es un plus para hacer un partidazo el jueves.

LO MÁS TOP

A temblar Paraguay. La Conmebol dio a conocer una lista de los jugadores con más minutos de las eliminatorias sudamericanas y entre ese top 5 están dos ecuatorianos.

¡A aplaudirlos! Se trata de Carlos Gruezo y Pervis Estupiñan. Sin duda, dos jugadores destacados que mostrarán todo su potencial mañana en la Ciudad del Este. ¿Se viene goleada? A cantar “Sí se puede”.