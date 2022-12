En julio pasado, en una entrevista con EXPRESIONES, Francesco Tabacchi se definió como un gallo de pelea. Y ante nuestra pregunta de que si presentaría su candidatura como prefecto del Guayas, el empresario no descartó esa posibilidad, que hoy es una realidad. Aquí un nuevo encuentro con el ex presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos para El Cuestionario.

Del ‘Noé de Balzar’ ahora lo podrían llamar el ‘Noé del Guayas’...

Ahora, estoy preocupado por la provincia. No solo por Balzar y Guayaquil, sino también por el resto de la provincia del Guayas.

Y como un buen Noé tiene que rescatar especies

Bueno, hay que rescatar lo que se pueda rescatar.

¿A quién dejaría entrar a su arca?

A todos, bienvenido el diálogo.

Danilo Carrera encuentra un nuevo amor Leer más

¿Así sean animales de dos patas?

Las patas que tengan no importa (sonríe), pero hay que estar siempre abierto al diálogo y escuchar a todos.

En nuestra última entrevista estaba dudoso de aceptar ser candidato, ¿qué lo hizo cambiar de opinión?

Me di cuenta de que quienes estamos preparados, si tenemos la capacidad para tomar las riendas de la provincia, no tenemos por qué dejar que la provincia quede a la suerte de los políticos de siempre, que al final del día son solo eso, políticos, no administradores ni emprendedores. Aparte, hay que ser una buena persona, tener buena voluntad y una buena guía.

Usted ha dicho que el dragado no es prioridad ¿por qué?

Porque no lo es. Urgente es que haya empleo, seguridad y que la gente tenga comida.

¿A quién dragaría si tuviera la oportunidad de hacerlo?

A la gente mala. Hay que empezar por abajo, siempre ir a la raíz.

Si hablamos de políticos, ¿quiénes necesitarían un dragado profundo?

Prefiero no dar nombres, pero son la mayoría.

¿Y en usted qué cosas van porque van?

La honestidad, la lealtad, la transparencia y, por sobre todas las cosas, la ayuda a quienes más lo necesitan.

¿No cree que hubiese hecho una buena dupla con su hermana Doménica?

En la calle me preguntan mucho por ella y me dicen que hubiese sido una extraordinaria alcaldesa y estoy seguro de eso. Pero Doménica decidió hacerse a un lado de la política, salió por la puerta grande, tal como entró. Hace falta más gente como mi hermana y los buenos somos más.

Nicolás Lapentti comparó a su binomio con Ronald Reagan. ¿Quién se semejaría a su dupla, Anita Oñate?

Shakira: Sus hijos pasarán con Piqué la Navidad en Barcelona Leer más

Gracias por preguntarme por ella. Es una mujer de Tarifa, lo opuesto al binomio de muchos candidatos. Es una mujer de campo, una líder y un extraordinario ser humano. No está en el TikTok ni en la farándula, sino en la ayuda social. Pero bueno, respeto a los demás, cada quien es como es.

¿Qué haría el primer día de ser electo prefecto?

Sembraré el primer árbol que la Prefectura no planta hace muchos años. Mi meta es llegar al millón de árboles y lo haría a partir del segundo día. Además de eso a empezar a administrar la Prefectura, porque sí leo los balances.

Sí sabe que Jimmy Jairala contó que al día siguiente de dejar la Prefectura, la nueva administración eliminó el logo del caballo, ¿usted qué eliminaría de la actual en caso de ganar?

Yo más bien implementaría. Por ejemplo, la equinoterapia de Jimmy Jairala era extraordinaria. Las buenas cosas que ha hecho la gente hay que seguir haciéndolas o mejorarlas. Hace falta una dirección de deportes y de nutrición infantil. Guayas es la provincia más rica y productiva del país desde hace centenares de años y tenemos el 30% de nuestros chicos con desnutrición. No puede ser.

¿Si usted fuese una carretera hacia dónde la gente se dirigiría?

Hacia el norte, adelante siempre.

¿Se encontrarían las personas con baches o un camino totalmente asfaltado?

Si me haces una analogía, los caminos son difíciles, tienen baches, clavos, pero hay que seguir adelante y no parar. Al final del camino siempre me verás y será en línea recta, sin curvas.

¿Y usted ha requerido asistencia o es autosuficiente?

La Roca regresa al lugar donde robaba chocolates Leer más

En los momentos más difíciles, mi familia ha estado conmigo, además de amigos. Tengo la suerte de tener a mis padres y tres hermanos maravillosos.

Usted que es amante del café, ¿cuántas tazas se toma al día ahora que está en campaña?

Como buen consumidor de café debo tomarme al menos cinco tazas al día. Ahora que hablo contigo, me pegaré un sorbito.

Volviendo a lo de ser prefecto, ¿por qué cree que es un cargo tan deseado?

No te lo podría decir. Lo que sí puedo asegúrate es que mucha gente no sabe para qué es la Prefectura. Y tengo la respuesta, cambiarle la vida a la gente, pero a la que hay que servir, no a la que se va a servir de la política.

Como buen gallero, ahora sí es un gallo de pelea...

Siempre.

Y como buen ganadero, un toro.

Puede ser (risas). Respeto mucho la valentía de ciertos animales y el toro es sinónimo de una pasión con la que nací. Mis hijos son la sexta generación de ganadores. Hemos sido criados y hemos vivido alrededor de animales.

En caso de ganar la Prefectura, ¿lo veremos como un hombre fashionista? ¿Contrataría a un asesor de imagen o diseñador?

No, seré el mismo que ves ahora, tampoco tumbaré paredes para hacerlas de vidrio. Mi trabajo será en la ruralidad, en el campo, donde está la producción. Creo que hay que estar arreglado, a uno no lo tienen que vestir ni desvestir.

Más bien usted sería el que viste y desviste...

(Risas) Ninguna de las dos.