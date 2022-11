Danilo Carrera encuentra un nuevo amor

En la presentación de su nueva telenovela El amor invencible (Televisa), el actor ecuatoriano, quien radica en México, ha manifestado que tras su ruptura con Michelle Renaud ha encontrado nuevamente el amor.

“Pensé que las princesas no existían, pero estoy contento porque la encontré. Estoy muy enamorado y ella no tiene que ver con el medio”, revela Carrera, quien no ha dado el nombre de la afortunada, solo se limitó a decir que es una mujer ajena al mundo del espectáculo y es políglota.

"Se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana", dijo.

Posteriormente el artista guayaquileño añadió: "Cuando encuentras a una mujer que tiene los mismos valores que tú y coinciden, pues todo fluye. Así que yo sí creo que es la manera correcta en mi caso. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que conocerse, hacer un compromiso formal, pedirle la mano, darle el anillo, poner una fecha de matrimonio, mudarte con ella y después empezar una vida como pareja, yo sí creo en eso y es lo que voy a hacer".