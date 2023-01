Fernando Carillo le ofrece su esperma a una actriz argentina

El reality televisivo argentino El hotel de los famosos 2 arrancó el 9 de enero por la noche y ya se produjeron los primeros dimes y diretes entre los participantes. Uno de los más extraños ocurrió cuando el venezolano Fernando Carrillo le hizo a la argentina Rocío Marengo una ipropuesta que la dejó atónita.

Ocurrió cuando la rubia contaba lo que esperaba del reality a sus compañeros y a los conductores del espacio de telerrealidad. La artista expresó : “Uno no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, uno se tiene que dejar fluir”. La expareja de Eduardo Fort reiteró que se encuentra soltera y con ganas de ser mamá.

Entonces el ex de Catherine Fulp que estaba junto a ella le dijo: “Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya María Gabriela (la esposa) me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hijo”.

Ante tal propuesta, Marengo quedó absorta. Posteriormente hizo un gesto como para agradecer la ternura de Carrillo, se echó a reír al igual que el resto de sus compañeros y lo abrazo. Como si fuera poco, el, también actor y presentador argentino Emiliano Rella también se ofreció como donante.