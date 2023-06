La noche del 29 de junio, Federico Cyrulnik, se presentará en el Teatro San Gabriel (Quito), mientras que al día siguiente, ofrecerá otra función en el aula magna de la UEES. (Samborondón). A propósito de su próxima venida, el comediante argentino comparte su manifiesto Tengo que decirlo con EXPRESIONES.

1 “Vengo de un teatro que se llama San Martín, en Buenos Aires, donde ahora mi compañera y pareja dirige una obra. Mi primera clase en las tablas la tuve allí, hace 22 años”.

2 “Fue un proceso largo llegar a donde estoy, una constante búsqueda que tuvo que ir cambiando”.

3 “Quise ser actor de telenovelas, cuando empezó a caer el negocio y me di cuenta que no lo lograba, había que buscar otra profesión”.

4 “Supe que quería ser comediante mientras buscaba la improvisación. El circuito de impro era algo inestable, duró un tiempo y yo quería lo contrario. En esa búsqueda apareció el stand up y es ahí que descubrí que para desarrollarlo solo dependía de mí, no de un canal ni de un directivo o una productora”.

5 “Por mucho tiempo fui conocido como el hermano menor de Jimena Cyrulnik (exmodelo, figura de la televisión y diseñadora). Eso cambió con el tiempo, somos de profesiones diferentes y hoy nos complementamos muy bien”.

6 “En México descubrí lo que quería ser. Recuerdo que todos los días audicionaba para publicidades. En el largo camino quise probar suerte allá por el gran mercado, estuve un año, pero me di cuenta de que no quería hacer más comerciales, lo mío era el stand up, lo descubrí y me preparé para eso”.

7 “Hice un casting con Adal Ramones, quedé para Stand Parados. Me contrató para tres de sus shows y ahí supe que quería ser stand apero. Volví a Argentina para ponerle vida a mi profesión y generar un público que me quisiera ver”.

Federico Cyrulnik se presentará el 29 de junio en el Teatro San Gabriel (Quito), el 30, los guayaquileños podrán verlo en la UEES. ME Latino Productions

8 “Para captar seguidores me volqué inicialmente a las redes sociales en las que aparecía con mis perros. Así arrancó el stand up. De las cosas que he hecho es la que se ha sostenido mayor tiempo, es impresionante, porque fui productor, publicista, guionista, editor, pero me dedico de lleno a esto hace 12 años, es mi gran profesión, no hay otra cosa y me siento en un buen lugar”.

9 “Que yo mismo maneje mis tiempos y mi carrera me permite estar tiempo en casa y disfrutar de mi hija India. Es una fortuna que tengo, pasar el día con ella, verla crecer, avanzar. Además de su papá, soy su niñero, quien le da de comer y la saco a pasear, es algo que no viven muchos padres que salen a trabajar todo el día”.

10 “Los signos es el show que llevaré por primera vez a Ecuador. Un material cargado de diversión. A la gente le agrada los monólogos porque hay interacción y de ahí se sacan chistes, se exponen en vivo a las personas con sus signos y lo que viven a diario, compatibilidades, afinidades. El espectáculo tiene mitad improvisación y mitad stand up”.

11 “En mi vida hay muchísima comedia, me ha salvado de las formas en que encaro las cosas hasta cuando tengo que trabajar”.

12 “Soy poco sociable, es mi forma de ser, pero no mala onda, tampoco tengo mal carácter ni me enojo”.

13 “Lo que pasa en el día a día me inspira, lo que veo en mi entorno o afuera de él, me da material. Por ejemplo, ver en la calle alguien vestido de teletubbie me causa chiste o cualquier otra cosa random”.

14 “Para concentrarme necesito estar en estado de comedia, de relajación. No tengo siempre el cerebro caliente, pero hay situaciones que permiten que arranque con todas las revoluciones y es ahí cuando me doy cuenta de que estoy activo y picante”.

Federico Cyrulnik presenta su stand up Los signos en el que interacciona con el público. ME Latino Productions

15 “Me sirve mucho el aprendizaje con el error. No critico, simplemente aprendo y cambio. Lo que yo hago tiene todo el tiempo revancha”.

16 “Soy poco convencional, más bien me considero adaptable, soy de pensamiento científico, siempre ando avanzando y comprobando. En todo lo que se cree, no creo”.

17 “Dejé de ser ‘virgo’ a los 17 años”.

18 “Pierdo la paciencia cuando me prometen algo y no lo cumplen”.

19 “Me gustaría compartir alguna vez el escenario con Guillermo Francella”.

20 “Soy muy tonto para los juegos de mesa, me siento idiota”.

21 “Cuando llego a un lugar y es de día o son las 10 de la mañana, saludo a todos con ‘buenas noches’ y al revés”.

22 “El humor es del día a día, de encarar la vida, pero cuando vives bajones hay que aceptarlos. No me gusta hacerme el gracioso en momentos tristes, la vida me la tomo en serio y más desde que nació mi hija”.

23 “No consumo televisión, no me divierte, es un medio que quedó para otro público, otra época. No es un lugar de trabajo para mí, lo mío son las redes”.