Los famosos en un nuevo encierro debido a la pandemia

La nueva ola de la pandemia de coronavirus hizo que las autoridades tomen medidas: confinamiento los fines de semana durante este mes y mayo. Algunos talentos cuentan en qué aprovecharon el tiempo en casa.

La presentadora y defensora del medio ambiente, Andrea Rendón, durante el confinamiento del fin de semana mantuvo su rutina de trabajo a distancia. Además como “ya falta poco (un mes) para la llegada del bebé, estoy dedicada a ver videos y escuchar audios sobre el tema.

También cocinamos recetas saludables y comimos los platillos ricos que prepara mi esposo, Fernando. Sigo leyendo e investigando para mis proyectos ambientales y vimos series y películas con mis hijos (Sergio y Emiliano); aproveché para dedicarle tiempo a mis redes sociales”.

María del Rosario en familia. Cortesía

La Nena Gutiérrez

Según la presentadora María Rosario Gutiérrez, “el primer fin de semana de confinamiento lo aprovechamos para pasar en familia ya que por lo general a mi esposo, Andrés, le toca trabajar; arreglamos los juguetes de los mellizos Nicolás y Sebastián.

Siempre con los bebés hay que ser creativos para mantenerlos entretenidos y no escuchar frecuentemente la frase ‘mami, estoy aburrido’.

Nos ha tocado ser más flexibles, recursivos, en la hora del baño que lleven muñecos; yo vi la serie de Luis Miguel. Nos turnamos, un día yo cocino, otro Andrés hace parrillada. Hay que disfrutar con la familia, a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo; debemos cuidarnos y así cuidamos a los demás, porque sin salud no tenemos nada”.

El presentador de Ecuavisa. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Henry Bustamante

El presentador Henry Bustamante dice ”hace años que no limpiaba mi casa, la señora que lo hace solo puede los sábados. Durante un mes no vendrá. Me tocó coger el trapeador, además aproveché el fin de semana para estudiar.

Soy alumno de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Aproveché para ponerme al día en todas las materias”.

Juan José con la mascota Amapola. Cortesía

Juan José Jaramillo

El actor y deportista Juan José Jaramillo compartió con su novia María Isabel Maruri y su gata Amapola durante el encierro. “Además entrené dentro de casa, trabajé mucho en la computadora, vi series y aproveché para leer algunos pendientes. Estoy estudiando francés vía online en la Alianza Francesa y sigo entrenando con el equipo de triatletas y corredores Python para varias carreras dentro y fuera del país.

Una delegación representará a Ecuador en el mes de noviembre en el Ironman de Cozumel en México (son 226 km en total de competencia)”.

Gabriela Pazmiño

“Aproveché el tiempo para ensayar. Soy parte de 'Soy el mejor'. Compré todas las provisiones para estar abastecidos. Me tocó cocinar. Con mis hijos Sarah, Diego y Martina estuvimos en casita viendo películas y organizando jueguitos. También armé algunas reuniones de trabajo y transmisiones en vivo por Facebook, ya que la gente permaneció en casa.

Un déjà vu de lo ocurrido el año pasado por la pandemia, esperando que no sea igual”, comenta la presentadora Gabriela Pazmiño Yépez.