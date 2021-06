Los estrenos musicales de hoy

Ya sabemos que los viernes son los días inamovibles para presentar nuevos temas, y aunque los artistas también están probando hacerlos otros como jueves o lunes, hoy no es la excepción.

Sebastián Yatra y Tini, ¿juntos otra vez? Leer más

Le presentamos cuatro canciones que acaban de salir y que lo pondrán a bailar todo el fin de semana. Todos son muy variados entre sí, así que podrá ir escogiendo cuál quiere escuchar depende del ‘mood’ por el que esté atravesando.

Mau y Ricky feat. Sebastián Yatra & Mora - 3 de la mañana

Con una mega fiesta en Miami, el dúo venezolano estrenó su reciente sencillo 3 de la mañana al que invitaron a Sebastián Yatra y Mora a colaborar. Lele Pons, Cami, Tini Stoessel y Paulo Dybala fueron algunos famosos que estuvieron presentes en la celebración de esta nueva canción de Mau y Ricky. Irónicamente, el videoclip trata también sobre una noche de diversión y locura, en la que se ve a los artistas protagonizando distintos hechos que suceden durante una clásica ‘farra’. La pieza audiovisual también tiene invitados de lujo como Stef Roitman, Lizardo Ponce y Llane. Los hermanos aseguraron que el invitar a Yatra a participar en este tema es su forma de agradecer cuando él hizo lo mismo con la canción Ya no tiene novio, que para ellos cambió el rumbo de su carrera musical. En Youtube, 3 de la mañana ya sobrepasa las 200 mil reproducciones a tan solo 9 horas de su lanzamiento.

Danna Paola - Mía

Luego de lanzar su álbum “K.O.” en enero, Danna Paola regresa con su nuevo sencillo Mía, con el que arranca una nueva etapa. El ambiente de esta canción es mucho más alegre y se muestra ante los fans con un beat más popero que va en creciendo con cada lanzamiento. Así se despide un poco de el desamor. La artista ha estado estas últimas semanas en la capital española ya que forma parte del jurado del reality Top Star.

Cazzu y Justin Quiles - Dime dónde

Mau y Ricky: “La cuarentena nos refrescó la vida” Leer más

La argentina más nominada a los Premios Juventud está de lanzamiento con Dime Dónde, un tema urbano que grabó en compañía de Justin Quiles. El video musical fue dirigido por la propia Cazzu busca incorporar dos conceptos estéticos en un mismo universo. Por un lado la cotidianidad americana representada por las gasolinera y el mini market, y por el otro, elementos japoneses urbanos, representados por los autos tuneados para carreras y la fuerte presencia de luces de neón y fluorescentes.

Joey Montana feat. Pitizion - No es no

Hace unas semanas, Pitizion le contó a EXPRESIONES que había estado trabajando en algunos temas con Joey Montana, y ya está al aire uno de ellos. La canción se titula No es no y fue lanzada desde el canal del panameño y escrita por él. Además de invitar a bailar a quien lo escucha, en single trae un mensaje de respeto hacia la mujer que cuando dice No es no. Inicialmente estaba pensado para que él lo interprete solo, pero quiso incorporar una voz femenina, y así fue como llegó hasta Pitizion. El video fue grabado en la ciudad de Miami.