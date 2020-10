Esmeralda Pimentel: "No me adapto a lo establecido, tampoco quiero hacerlo"

Desde México, la exreina de belleza y modelo que hace 13 años decidió ser actriz, publicó su manifiesto Tengo que decirlo para EXPRESIONES.

1 “La transición de reina de belleza a actriz ha sido un trayecto muy complejo, gratificante, con momentos hermosos que me han permitido estar en proyectos entrañables y conocer personas maravillosas”.

2 “Mi camino ha estado lleno de muchos retos, especialmente conmigo misma. Pero si volteo hacia atrás, me siento orgullosa de las decisiones que he tomado, incluso de las que en su momento sentí vergüenza o arrepentimiento”.

3 “Todo lo que he vivido hasta aquí me ha hecho una mujer más fuerte y una actriz más entregada”.

4 “Hablando de vuelos, a propósito del monólogo que estrenaré, Los vuelos solitarios, nos daremos cuenta al final de nuestras vidas que en muchas de las cosas que hicimos volamos solos”.

5 “En la vida debemos aprender a convivir con la oscuridad y con la luz de uno mismo”.

6 “Es muy bueno disfrutar de la soledad, pero también de la compañía de las personas que queremos y también de aquellas que no son tan gratas”.

7 “Hacer un monólogo es un reto para cualquier actor. Y Los vuelos solitarios lo fue desde el inicio, pero ha sido un proceso muy gratificante estar acompañada del director Adrián Vázquez”.

8 “Estoy completamente segura de que cada trabajo que emprendo tiene un resultado muy conmovedor y poderoso. Queda algo de lo que me siento muy orgullosa y contenta”.

9 “El humor negro y el sarcasmo son herramientas que son recibidas bien por algunos, como una realidad a partir del humor. Y hay a quienes les molesta y eso está bien. Cada persona tiene su forma particular de entender el mundo, de contarlo y de reírse de él”,

10 “Soy intensa con todo lo que amo, con mi profesión y mis relaciones. Vivo con intensidad mis ideas y en la forma que tengo de vivir”.

Esmeralda Pimentel estrenó recientemente, para Netflix, una serie junto a Mauricio Ochmann. Cortesía

11 “Todos y todas hemos sido testigos de la transformación que ha habido en torno al feminismo. Creo que en América Latina nos falta profundizar en cuanto a contenidos, diversidad y atrevernos a tocar temas que pueden ser dolorosos e incómodos de la manera más fiel”.

12 “Me siento muy orgullosa de mis compañeras y de todas las mujeres que han luchado para tener una industria más equitativa y más justa y que cada vez seamos mejor narradas”.

13 “El 2 de octubre estrené en Netlflix una película que se llama Ahí te encargo, junto con Mauricio Ochmann y Salvador Espinosa. Es una historia muy divertida y bonita que habla de una mujer que no desea ser madre, pero que está en una relación de pareja con un hombre que desea ser padre”.

14 “Pronto me verán en Amazon Prime actuando en La templanza, ambientada en la época de La guerra de Reforma en México”.

15 “Fuera del escenario, soy súper aburrida, me encanta estar en mi casa con mis perras, amo mi soledad, la investigación, me gusta muchísimo la lectura y dedico mucho tiempo a leer sobre la cultura de paz y los movimientos no violentos. En eso paso mis días y mis tardes cuando no trabajo”.

SILVESTRE Y ELLA

Cuando le preguntamos qué tanto tiene de Silvestre, su personaje en el monólogo Los vuelos solitarios, Esmeralda respondió: “Se parece a mí en lo irreverente o a veces incómodo en lo que expresa las cosas. Puedo llegar así. Nunca me he adaptado a lo establecido y no es algo que quiera hacer en mi vida”.