Eric Mabius, protagonista de Ugly Betty, detenido por conducta beligerante

Quien interpreta a Daniel Meade en Ugly Betty (equivalente a Don Armando en la versión original, Betty la fea) está en problemas. El actor estadounidense Eric Mabius (53) fue detenido tras un altercado en un bar de Florida.

Según reportes, Mabius, conocido también por su papel de Jack Nesbitt en Chicago fire, protagonizó una fuerte discusión con dos mujeres en el establecimiento. La policía llegó tras un informe de disturbios y encontró a un hombre y una mujer “extremadamente intoxicados”.

De acuerdo con TMZ, uno de los camareros había pedido a la mujer que se retirara, pero en lugar de hacerlo, comenzó a escupir. Fue entonces cuando, presuntamente, Mabius la empujó y la lanzó al suelo.

Las autoridades describieron la actitud del actor como “beligerante”, por lo que fue arrestado y acusado de agresión y resistencia a un agente sin violencia. Hasta el cierre de esta nota, Mabius permanecía en la cárcel y centro de detención del condado de Nassau, enfrentando dos cargos por delitos menores.

Ugly Betty’ alum Eric Mabius arrested for battery, shocking mugshot revealed https://t.co/5ajNOl7dDh pic.twitter.com/ybdljppHmp — Page Six (@PageSix) February 21, 2025

¿Qué ha sido de Eric Mabius?

Mabius tiene activa su cuenta en Instagram, pero no ha subido nada referente a la detención, algo que llama la atención, puesto que es usual que dé a conocer temas laborales aunque, hay que aceptarlo, muy poco de su vida personal. Su última publicación corresponde al enero pasado: una fotografía de la luna.

Casado en 2006 con la diseñadora de interiores Ivy Sherman, novia de la infancia, se divorció en 2018. Juntos comparten dos hijos, Maxfield y Rylan.

Recientemente, el actor ha participado en cintas navideñas de Hallmark: Haul out the holly y su secuela. En diciembre promocionó su proyecto con la empersa. "Santa llegó temprano este año, gracias #hallmark #hallmarkchannel #hallmarkcountdowntochristmas. ¡¡¡La llama navideña no puede esperar a ver qué hay dentro!!!", escribió.

El lado oscuro de Ugly Betty

A pesar de que para muchos la versión estadounidense de 2006 de Yo soy Betty, la fea realizada por la BBC (Ugly Betty) es la mejor, algunos hechos oscuros se han hecho presentes. El menos dramático -sin que deje de serlo- es el caso de America Ferrera, quien encarna a la protagonista. En 2007 recibió por su trabajo el Emmy, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores en la candidatura actriz de comedia, esa no fue una buena experiencia para ella.

“Cuando gané el Emmy... no me atrevo a volver a verlo, porque lo único que recuerdo de estar en ese escenario aceptando ese Emmy fue la sensación de que nadie en la sala pensaba que me lo merecía. Y eso es una pena”, confesó en 2020 Ferrera durante una entrevista con el canal ET Canada en 2020.

Pero otros que también intervinieron en la serie tienen peores experiencias. Su creador, Silvio Horta, se suicidó a principios de 2020, cuando tenía 45 años. El cineasta mantenía una lucha constante contra la adicción y la depresión.

El cubanoamericano había aceptado poco antes de su fallecimiento que se sentía sobrepasado por lo que su trabajo exigía, y admitió que el éxito de Ugly Betty no logró que se sintiera como esperaba. "Cuando llego a casa el viernes por la noche estoy tan agotado que me siento paralizado. No quiero salir, no quiero socializar y tengo mucho trabajo que hacer. Eso es todo. Esa es mi vida”, confesó.

Peor aún es lo que ocurrido con Michael Brea, quien tuvo un papel secundario en la serie estadounidense. En noviembre de 2010, con 31 años, fue acusado de cortarle la cabeza a su madre con una espada samurai después de pronunciar un discurso religioso. “Empecé a oír voces y a sentirme poderoso. Me preguntaban sobre la diferencia entre mamá y madre. Era una señal”, indicó al New York Daily News desde la prisión del Hospital Bellevue, donde lo sometieron a una evaluación mental. Brea sostenía que no mató a su madre, sino a "su demonio interior”. A pesar de su 'confusión' fue condenado por asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma.

