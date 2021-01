Emma Guerrero embarazada: "Me siento más bonita"

En julio del año pasado, la actriz Emma Guerrero (26) vivió una dura experiencia cuando se filtró y difundió un video con contenido privado en el cual aparecían ella y el actor venezolano José Ramón Barreto.

Michela Pincay: “Efraín no merecía una historia incompleta de amor con Alejandra” Leer más

Antes de este hecho, se enteró de que iba a ser madre por primera vez. Viene en camino una niña que llevará el nombre de Luciana, fruto de su relación con Fernando Zúñiga. Tiene 32 semanas de embarazo y se siente feliz.

¿Cómo se enteró de que esperaba un bebé?

Me enteré un día antes de la filtración y difusión del video. No quise contarlo porque no lo consideré oportuno. Mi hija se agarró a la vida, fue valiente porque con el lío que se armó pude haberla perdido, ya que atravesé por momentos duros en todos los sentidos. Alumbraré, espero de manera natural, entre el 20 de febrero al 6 de marzo.

Muchas veces las mujeres se dan cuenta antes de que un examen se los confirme de que están embarazadas.

Antes de que confirmaran la noticia de mi estado, algo me decía que iba a ser madre, mi cuerpo y mi ánimo cambiaron. Al principio pensé que era la proximidad de la menstruación, los senos me dolían y crecieron. Con mi novio tenemos la costumbre de tomarnos unos vinitos los martes. Un día lo hice y lo vomité todo.

Luego se me antojó comer tostada con queso. Me pareció raro. Fernando debió hacer un viaje a Estados Unidos, decidí someterme a una prueba casera que salió positiva. Pero para estar segura me hice un examen de sangre. La doctora me dijo que estaba ‘embarazadísima’.

María Alejandra López sobre Efraín Ruales: "Solo quiero recordarte como si estuvieras dormidito" Leer más

¿Ya quería ser mamá?

No fue planificado, pero quería ser mamá joven. A mi edad existen más probabilidades de que el cuerpo vuelva a su normalidad sin complicaciones. Mi mami (Jéssica Mosquera) también tuvo joven a sus hijos.

¿Los achaques han sido muy fuertes?

Han sido horribles. Achaques al punto de pedirle perdón a mi madre. Traer un hijo al mundo es un sacrificio muy grande, se lo da todo. He tenido muchos antojos de sopa, siempre me ha gustado, pero ahora la consumo todo el tiempo.

¿Por lo vivido, sobre todo en lo emocional, a causa de la filtración y difusión del video, temió por la vida de su bebé?

Aparte de los vómitos, no poder dormir y mareos, se sumó el mal momento que viví. Eso me afectó, especialmente en lo emocional. Cuando me hicieron las ecografías, lo primero que pregunté es si la niña estaba bien agarrada, tenía miedo por su vida. Oraba mucho para que esté bien. Por mi estado no podía tomar nada para dormir, para los nervios o la depresión. Tuve que aguantar todo.

Scarlet Gruber: “No soy la manzana de la discordia entre Danilo y Michelle” Leer más

Si contaba antes de que iba a ser madre, tal vez no la habrían atacado con tanta fuerza en las redes sociales...

Conté lo de mi estado cuando lo consideré oportuno. Uno de mis trabajos es en las redes sociales, ya se me complicaba mostrar solamente mi cara en los videos o historias. Lo conté cuando la niña salió de riesgo y emocionalmente me sentí más tranquila.

No creo que los ataques hubiesen parado porque ya han pasado meses y todavía siguen, aunque ya no tanto como antes. Tengo a las cuentas identificadas. Son gente mala que solamente trata de dañar.

¿Su pareja y usted querían una niña?

Al principio pensé que iba a ser un varón y el nombre elegido era Dante, pero llegará una niña a la que llamaré Luciana. Yo me llamo Emma Lucilla. Toda la vida me gustó Luciana y era el nombre que le ponía a mis muñecas. Mi barriga es puro bebé. He subido algunas libras, a los 26 años parezco una niña, me han crecido las caderas, me encanta. Sé que el parto natural es muy doloroso, pero enseguida las mujeres se recuperan.

La cesárea es más complicada. Estoy algo asustada porque soy primeriza, ya le dije a mi mamá que tiene que ayudarme. Fernando y yo somos primerizos (risas). A la niña le daré el seno. Ahora parecen melones mis pechos (risas). Me duele un poco la columna, no siento los órganos, me los tiene aplastados. Me siento más bonita, el embarazo me ha puesto bonita.

Ustedes tenían planes de boda…

Los mantenemos. Tal vez el matrimonio civil será este año o el próximo. Queremos algo sencillo, no una fiesta grande. A veces la gente va solo a criticar. Preferimos hacer un viaje por Europa. Aunque la vida nos cambió por completo. No es lo mismo tener un hijo, que una mascota, un gato (risas). Hay que criarlo y cuidarlo, contamos con el apoyo de nuestras madres.

Fernando está emocionado. A sus 24 años lo ha tomado con mucha responsabilidad. Después del mal momento que vivimos mi familia y yo, esta es una bendición, un renacer completamente. Veo todo de diferente manera, cuando me doy cuenta del mundo en el que vivimos, me pregunto ¿dónde la traje?

Los que no se enfermaron en marzo o abril con el coronavirus, han caído ahora…

Me toca dar a luz en tiempos de pandemia. Me enfermé en el quinto mes de embarazo. Ya lo pasé, lo único que perdí fue el olfato. No olía nada, me di cuenta limpiando el baño porque le había echado mucho cloro. Fernando me dijo que no le ponga tanto porque era muy fuerte, sin embargo, yo no olía nada. Luego a él le dio fiebre y dolor de cabeza.

¿Después del parto retomará su carrera en la TV?

Tras el escándalo tenía miedo que lo laboral se afecte, pero gracias a Dios no ha sido así. El talento ha estado por encima de cualquier problema. La vida sigue. En la web de Ecuavisa hay un proyecto súper interesante de entretenimiento que incluye a otros influencers. Además he mantenido conversaciones para una nueva serie en TC. Participé en 'Antuca me enamora' con un papel pequeño. Todavía no se me notaba la barriga, al día siguiente de las grabaciones me brotó. Fue chistoso.

Usted era amiga de Efraín Ruales, quien fue vilmente asesinado el pasado miércoles. El país está consternado con lo ocurrido.

No lo puedo creer todavía, siento que lo que me pasó a mí, no es nada en comparación con lo que a él le ocurrió. Lo mataron. El dolor que vive su familia es terrible. El miércoles me levanté temprano porque tenía ganas de comer bolón, mi novio vio una publicación en las redes sociales. Encendimos la tele, y vimos que era cierto. No es algo que se esperaba.

¿Qué hizo para que lo mataran de esa manera? Recuerdo que me apoyó cuando ocurrió el lío del video. Yo estaba destruida, a Efraín se le salieron las lágrimas y me abrazó. Éramos como hermanos, él era el mayor. Siempre grabábamos videos. En otro momento le conté que estaba embarazada, también se emocionó. Me felicitó y dijo que ese bebé me iba a dar la fortaleza necesaria. Los amigos no deben irse así.