Fue a finales de 2016 cuando Fer Vázquez, vocalista de la banda Rombai, descubrió a la argentina Emilia Mernes a través de Instagram, red social en la que subía covers únicamente por hobby. A partir de ese momento, la artista no sabía que su vida iba a cambiar completamente.

Comenzando el 2017, se anunció oficialmente que se unía a la banda, tras la salida de Camila Rajchman. Emilia interpretó éxitos de la agrupación como Cuando se pone a bailar, Besarte, Qué rico baila, entre otros. En medio de giras, shows y entrevistas, los vocalistas se enamoraron y formaron una relación que duró aproximadamente un año. Había muchas muestras de amor entre ellos, pero fue meses más tarde cuando dieron a conocer la ruptura.

A partir de ahí, Rombai se desintegró una vez más, y ambos siguieron con su camino musical individualmente. La argentina empezó a ganar mucha popularidad e instalada en Miami, empezó a formar una red de contactos bastante interesante, no solo con sus colegas argentinos, sino también con otros como la familia Montaner.

Bajo el sello de Sony Music y la oficina de management de Walter Kolm, Emilia se ha convertido en una de las artistas femeninas más importantes de su país junto con Tini, María Becerra, Nicki Nicole, entre otras. Los éxitos siguen llegando en su carrera y fue esta semana cuando, muy emocionada, compartió que su imagen apareció en una de las enormes pantallas del Times Square de Nueva York, de la mano de Spotify.

“Mi papá y mi mamá me llamaron desde Nogoyá y me dijeron que les ardía el pecho de orgullo. Lloré mucho hoy. Me cuesta dimensionar tanto amor. Ni en mis más hermosos sueños lo hubiese creído. Siento una responsabilidad muy grande hacia ustedes, en brindarles lo mejor, y lo seguiré haciendo hasta que la vida me lo permita! esto es por y para ustedes como siempre se los digo. Gracias a mi team, el mejor del mundo. #DeNogoyáPalMundo”, escribió. Actualmente se encuentra ofreciendo shows de verano por Argentina y Uruguay.