Elizabeth Lyn Vargas estuvo a punto de ser asesinada por su expareja

Ryan Geraghty, el enfurecido ex de la chica reality de la televisión estadounidense Elizabeth Lyn Vargas, le dijo a ella que sería la primera, entre muchas, en morir mientras policías fuertemente armados esperaban afuera de su casa y preparaban al equipo SWAT para salvar la vida de la mediática.

El portal de espectáculos TMZ obtuvo el vídeo desde el interior de la vivienda de la ex estrella de The Real Housewives of Orange County.

Se observa a los policías cómo sacan a Vargas de forma segura y Geraghty finalmente es arrestado después de un enfrentamiento que duró una hora.

Elizabeth Lyn Vargas había llamado a la policía para denunciar a Geraghty por extorsión (la amenazaba por publicar unas fotos íntimas) pero las cosas empeoraron cuando apareció armado y entró a su vivienda.

Geraghty, un delincuente convicto, fue acusado de una serie de cargos por este incidente, incluido el delito grave de extorsión de propiedad por la fuerza o amenaza, varios cargos por armas y posesión de una sustancia controlada. Si es declarado culpable, podría pasar 75 años de prisión.