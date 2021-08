Efraín Ruales: Nachita, Alejandra y sus amigos, lo recordaron en su cumpleaños

Un 31 de agosto vino al mundo, el fallecido Efraín Ruales, expresentador de Ecuavisa. El presentador y actor habría cumplido 37 años, pero fue asesinado el 27 de enero del 2021 al salir de un gimnasio al norte de la ciudad.

Su novia, Alejandra Jaramillo, se encuentra de vacaciones. Sin embargo lo recordó con un mensaje en redes sociales. Parte de este dice lo siguiente: “Te faltó demasiado por hacer, por vivir, de eso no queda duda. Pero mientras estuviste aquí, no perdiste ni un minuto de tiempo, no dejaste huella sin plasmar, no dejaste corazón sin tocar, y lograste lo que pocos: trascender. Un 31 de agosto de 1984 naciste para siempre”.

Su progenitora, Nachita, viuda de Ruales, expresó: “Un día como hoy Dios me encargo un ángel… ahora mi amor tienes tus propias alas… fuiste un maravilloso hijo, un gran hermano, un amoroso tío y un incondicional amigo… excelente ser humano con un gran corazón, bueno y generoso”.

En el programa del martes 31 de agosto, los presentadores y reporteros, entre ellos, José Urrutia, Dora West, Gaby Díaz, Henry Bustamante, Evelyn Vanessa Calderón y Lazito de la farándula vistieron colores claros.

Al comenzar la revista matinal, Henry tomó la palabra y dijo: “Este día tiene una connotación especial, como fue el año pasado en esta fecha. Durante más de diez años nos vestíamos de gala para celebrar a uno de los miembros importantes, que ahora vive en nuestro corazón y que está con nosotros de diferente manera. También estamos de fiesta con emociones diversas”.