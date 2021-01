Efraín Ruales: La farándula lamenta la pérdida del amigo

El entretenimiento ecuatoriano está en shock con la noticia de Efraín Ruales. Su canal, Ecuavisa, suspendió su señal por casi una hora. Y este silencio se hizo extensivo en toda la farándula local.

Este medio pequeño dejó con pocas palabras a quienes lo llegaron a conocer. EXPRESIONES pudo conocer de cerca algunas opiniones de gente que fue parte de su trayectoria televisiva y actoral. La pena se sentía en sus frases.

"En este momento se me está pasando todo en la cabeza como si fuera una película. Lo que me llevo de Efraín es su recuerdo. Justo ayer (26 de enero) me había enviado un audio de WhatsApp preguntándome sobre un chiste que teníamos en común y no lo recordaba. Le contesté y me respondió con su risa y un ‘gracias, Patu’. Yo me enteré de esto mientras estaba arreglando a mi hija para sus clases. Fue Carmen Angulo quien me llamó y me decía: ‘Mataron a Efraín, lo mataron’. Tengo el corazón hecho pedazos. Se llevaron a mi gran pana. Toda su vida estaba tan bien y estaba disfrutando del amor”.

Claudia Camposano, actriz

"Aún no lo creo, Efritas. Entre tantos talentos que Dios te dio, siempre me quedo con el que nos sacaba una sonrisa, querido hermano. Tus ganas ante la vida y forma de ser positivo. Gracias a Dios tuve el privilegio de tu amistad desde pequeños, y pude ver de cerca desde el colegio y la universidad por muchos años cómo se construía el hermoso legado que nos dejarías hoy para todos, un legado de amor, de buen ejemplo, de disciplina, de constancia, de trabajo, y de por sobre todo fe. Te quiero mucho, hermano. Fortaleza y unión para nuestra querida tía Narcisa, y queridos Pablito, Daniel y Antonio. Estoy seguro que ahora estás con tu papá en una nueva misión”.

Fercho Escobar, cantante de Equilivre

"A Efraín lo hacía especial su corazón. Era un ser maravilloso. Tenía un carácter especial, como todo actor, pero de verdad, siempre podías contar con él. Lo que se te ocurría siempre él tenía algo más para aportar. Incluso viajámos varias veces a Nueva York por temas de trabajo. Allí el profesor Cachimundo era reconocido por la gente y le pedían fotos y siempre estaba dispuesto para la foto o la firma. Yo lo voy a recordar con esa sonrisa y esas ganas”.

Renato Piguave, productor y director televisivo

"Me preocupa la inseguridad que estamos viviendo en el país. La muerte de Efraín Ruales se suma a las estadísticas y esperemos que no sea solo una más. Tengo miedo de salir a la calle, de compartir mi día a día en las redes sociales. No sé si el día de mañana a alguien que no le caigo bien pueda atentar contra mí. Vivimos en zozobra. De Efraín me quedo con lo bueno. Nunca tuve problemas con él y creo que era uno de los pocos reporteros de farándula a los que él le daba nota. Incluso me reía de los sketchs y parodias que hacía de mí. A él no le gustaba mucho exponerse, pero cuando estuve como invitado en su programa teníamos química televisiva. Estoy seguro que su muerte servirá para que todos levantemos nuestra voz de protesta y no quede en impunidad como lo ocurrido con Marco Vinicio Bedoya y Fausto Valdiviezo”.

Mauricio Altamirano, periodista de farándula