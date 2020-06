Efraín Ruales: "Alejandra se ganó el viaje a México en un concurso"

Luego de que al presentador Efraín Ruales, de Ecuavisa, se lo vinculara con Daniel Salcedo, quien sufrió el accidente aviatorio en Tumbes y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el presunto delito de peculado, el actor y presentador no se quedó callado.

El jueves la página de Facebook miralaplena publicó su fotografía y junto a ella el siguiente mensaje: "Efraín Ruales otro famosillo salpicado por testaferrismo y corrupción”.

En una publicación en redes sociales involucran al actor en testaferrismo. redes sociales

“El día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia”, expresó Efraín en su cuenta de Instagram. Negó conocer a Salcedo y mantener cualquier tipo de relación laboral ni social con él. En esa información que circula por las redes se indica que es un testaferro y habría conformado 4 empresas a su nombre. Y que con el dinero de una de estas canceló su casa, además los pasajes a México y el hotel para su familia y la de su novia Alejandra Jaramillo cuando viajaron a ese país.

A fines del año pasado, Diario EXTRA organizó el concurso Las famosas de la farándula del Ecuador 2019. En este intervinieron varios talentos. La ganadora fue Alejandra Jaramillo, presentadora de ‘En contacto’. El premio consistió en un viaje a México para dos personas con todos los gastos pagados. Se fue con su madre (María Elena) e hijo (Juan Sebastián). La diferencia corrió por cuenta de ella. Además hubo premio para los lectores: una comida con La Caramelo. Efraín los acompañó al extranjero.

Diario EXTRA le hizo una entrevista y una sesión de fotos a La Caramelo por su participación en el concurso. Archivo

Parte de lo que Efraín respondió para aclarar los comentarios fue lo siguiente: “Yo cancelé con mi billete mi viaje y el de mi madre. He trabajado en canales con un sueldo promedio, que me ha permitido mantener una economía estable, no he descansado durante 15 años. Mi imagen quieren empañarla porque les molestó que haya levantado mi voz contra la corrupción”.

El presentador siguió diciendo: ¿Qué debo hacer con mis ingresos que Dios me ha permitido cosechar gracias a mi esfuerzo? Tomármelos o desperdiciarlos en vicios. Además la casa todavía no es mi casa, se la debo al banco. Dicen que la mentira tiene patas cortas, pero esta no tiene ni una, no hay ni una sola fuente”. Finalmente pidió pruebas.

Luego de esas declaraciones, algunos famosos lo apoyaron. La primera persona, su pareja Alejandra, quien comentó: “Si de algo soy testigo es que tú practicas lo que predicas”. También se manifestaron Érika Vélez, Claudia Camposano, Álex Vizuete, María Fernanda Pérez, Juan Carlos Román, María Teresa Guerrero, Carlos Julio Gurumendi, Andrea Rendón…

Pero no han sido los únicos que han sido atacados en las redes sociales. Después de que el viernes 29 de mayo un grupo de empleados de TC fue separado de esa empresa, ese fin de semana se publicaron supuestos sueldos de talentos de TC. Entre los que mencionaban estaban Anita Buljubasich, Vito Muñoz, Rocío Cedeño, Miguel Cedeño, Jasú Montero, entre otros.

Algunos se enojaron, a otros les causó gracia y sorpresa las ganancias que supuestamente reciben.

No dejan títere con cabeza. Y eso lo sabe muy bien la actriz Flor María Palomeque, quien en unas recientes declaraciones, indicó: “tengo 4 años recibiendo ataques injustificados y campañas de desprestigio a través de cuentas creadas solo para dañarme”.

Tras las declaraciones de Efraín, Flor María le envió un mensaje: “Solo el tiempo dirá quién es quién. Yo estoy esperando que pase la tormenta”.