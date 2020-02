Douglas Lascano: “Mi esposa me enseñó a aullar”

En la farándula local se dio a conocer como bailarín, una pasión que descubrió en su colegio, Cayetano Tarruell, cultivó en la academia de Enrique Vargas y desarrolló en conocidos grupos de danza como Latinos, Óptimos y Líderes. Posteriormente, Douglas Lascano, de 28 años, ingresó en 2014 al reality Calle 7, de TC, en el que se proclamó bicampeón. Su carisma llamó la atención de la productora de De casa en casa y así formó parte del staff.

Tras su salida del espacio matinal, en junio del año pasado, La Bestia o El Lobo, como conocen a este guayaco, se dedicó por entero a su faceta de entrenador personal y fisicoculturista. Aunque había prometido no volver a un reality, este amante del seco de pollo y el agua natural, ingresó hace una semana como el capitán del equipo Los Vengadores en BLN (Canal Uno).

Decidido, jovial y franco se mostró Douglas, de principio a fin, frente a El Cuestionario.

¿Qué lo convierte en una bestia?

Mi manera de competir.

¿Ante qué circunstancias o situaciones es una bestia?

Me gusta torear a la gente complicada. Recuerdo que cuando competía en la piscina, como era bueno en potencia y salto, al que iba al lado mío le decía ‘corre que te meo’.

¿Con qué mujer que no sea su esposa (Karla Moncayo), protagonizaría La bella y la bestia?

Con mi hija Emma.

Si la otra ‘bestia’ tiene el 666, ¿cuál sería su número?

El 664, cifras importantes que han marcado mi vida.

¿Cuál fue su última bestialidad?

Pregunta difícil. No sabría qué responder.

¿En qué actividades masculinas vale ser una bestia?

Cuando compites enfocado en lo tuyo, con enojo, ira, y quieres sacar todo lo que hay dentro de ti, simplemente no te importa nada. Compites como un animal, como una bestia, sin importar que te caigas, te raspes o te lastimes.

Douglas empezó como bailarín antes de llegar a la televisión con Calle 7. Miguel Canales León

Si tuviera que conformar una manada, ¿quiénes la integrarían?

Mi familia.

¿Quién le enseñó a aullar?

Mi esposa.

¿La última vez que aulló?

El 8 de diciembre del año pasado, en una competencia que tuvo lugar en Cuenca.

¿A cuántas caperucitas se ha comido?

(Risas) Esa pregunta está ‘lámpara’. Digamos que me he comido a una loba. Todavía no me ha tocado la caperucita.

¿Y a cuántas abuelas?

(Risas) También está muy ‘lámpara’. Te cuento que mi loba no es abuela, pero es mayor que yo.

¿Qué tan bueno es el sexo en el bosque?

No lo sé. Ya me metiste el bichito, debería intentarlo de verdad.

¿Entre el gris, el siberiano y el ártico con qué lobo se identifica?

Me quedo con el gris. Porque a diferencia de los demás, muy aparte de ser sigiloso, de liderar una manada y mantenerla siempre unida, es el lobo que se lanza a la pelea para defender lo que es suyo.