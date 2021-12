El anchor de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros celebró su cumpleaños número 80, hoy 25 de diciembre, rodeado de su familia y agradecido con Dios y la vida.

Prisca Bustamante: "Me encanta la Navidad" Leer más

"Que mi nacimiento coincida con la Navidad quizás no es coincidencia, porque desde que era muy pequeño sentí la mano de Dios que me conducía y así pude caminar seguro, aunque por momentos el camino se llenó de abrojos. Por eso, siempre tengo abierto el corazón para escuchar su mensaje. He aprendido que los milagros existen y que podemos superar muchos obstáculos porque en nosotros está la fuerza que nos da el amor", escribió Don Alfonso en su cuenta oficial de Instagram y acompañó el mensaje de varias fotos y videos.

Aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores, quienes le han brindado respeto, confianza y cariño. Agregó que seguirá correspondiendo a todos ellos, por medio de su trabajo, servicio y verdad.

"He aprendido que no hay que perder de vista los ideales, los sueños y la meta, pero disfrutar el camino y aprender de las vivencias. El tiempo no puede transcurrir sin dejarnos sus enseñanzas", finalizó.