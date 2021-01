Doménica Coka: la música, su salvavidas

No le fue fácil conseguir su sueño de cantar, pero el esfuerzo finalmente dio sus frutos.

Vivió una situación compleja pero clave que le permitió encontrar una fuerza capaz de levantarla. Sin saberlo, Doménica Coka estaba empezando a labrar su destino.

Todo empezó hace varios años, cuando a su hermano mayor le detectaron leucemia. Para distraerse un poco y sobrellevar ese momento difícil, ella encontró en la música el refugio perfecto. Hoy, con toda su familia sana, retrocede a esos días y agradece no solo por la salud, sino también por la conexión que le permitió establecer con este arte curativo.

De pequeña, los escenarios de la iglesia a la que asistía y los de su colegio se convirtieron en sus lugares seguros, en los que disfrutaba al cien por ciento el uso de su voz.

A los 17 años se enfrentó con el pensamiento que más rondaba por su cabeza: hacer de la música su profesión. “Me di cuenta de que no podía quedarme únicamente cantando en mi cuarto hasta que la suerte me llegue”, comenta y fue así como decidió accionar para estar más cerca de su sueño.

Desilusiones y algunos fracasos se convirtieron en el motor que la llevaron a acercarse cada vez más a su meta. Aquí su historia.

Descubriendo caminos

El 2015 y 2016 fueron años decisivos para Doménica, pues fue entonces cuando empezaron sus primeros pasos hacia la realización de su sueño.

Audicionó para 'The voice', luego en 2018 se lanzó a 'America’s got talent'. Ese mismo año fue a 'American idol'. Si bien es cierto que no pasó a la etapa final de ninguno de los shows, también lo es que, como reconoce ahora, esas experiencias le permitieron crecer.

Debió luchar contra el bajón del autoestima que estos contratiempos causaron en ella. También contra lo que parecía el final, por esa voz interior que le decía que debía olvidarse de sus planes y dejar de apostarlo todo por conseguirlos.

Pero, como suele ocurrir cuando el destino está trazado, una luz apareció cuando ella menos lo esperaba. Doménica había subido un cover de una canción del actor y cantante estadounidense Joshua Bassett a su cuenta de Instagram y lo había etiquetado con el deseo de que él lo viera. Y así ocurrió. Pero hubo más: el artista le hizo ‘repost’ y eso permitió que llegara a muchas más personas.

“Me di cuenta de que las cosas no tienen que ser necesariamente de la forma que yo quería y tenía en mi cabeza, también hay otros caminos que te pueden llevar a eso que tanto sueñas”, afirma.

A partir de ese momento, hubo una vuelta de timón a su favor. Una productora vio el video y la contactó para trabajar juntas.

Con Sonca Nguyen creo 'Alone', su primer sencillo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que narra la historia de lo que casi todos los humanos vivieron durante la época de cuarentena. Una vez más, Doménica confirmó que la música une corazones.

‘Alone’, una conexión inmediata

Bastó que Doménica enviara el coro de Alone, sin ninguna guía de cómo quería que sonara para que, luego de unas horas, Sonca le enviara la canción completa tal cual ella se la había imaginado en su cabeza. “Fue una conexión inmediata”, dice.

Y ahora que la composición forma parte de su oficio, surge la inquietud del idioma en el que prefiere componer. Ella reconoce que, aunque su español es perfecto, se siente más cómoda con el primero. Adelanta también que no descarta la posibilidad de, en algún momento, probar con sonidos más latinos.

Pero por ahora está enfocada en la música anglosajona, tipo baladas. Ya se verá más adelante.

Con Ecuador en el corazón

De padres ecuatorianos, pero nacida en Miami, Doménica lleva al país muy dentro. Aunque no ha vivido nunca en Ecuador, es visitante frecuente en estas tierras. Su familia y la comida típica son el imán que la hacen regresar siempre.

De los artistas nacionales, aunque no está empapada aún de cómo se mueve la industria local, dijo admirar mucho a Pamela Cortés, con quien tuvo la oportunidad de compartir un estudio de grabación en Guayaquil y quien también le dio unos cuantos consejos para aplicar en su carrera.

Con el horizonte más claro, Dominica, que vive en Nashville, Tennessee, está a punto de graduarse en Creative and Entertainment Business. Optó por esta carrera porque cree que para dedicarse al mundo artístico es imprescindible conocer cómo funciona el negocio desde adentro.

¿Planes a futuro? Muchas canciones por lanzar y un futuro promisorio que influyen para que Doménica no se rinda.