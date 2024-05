Doble de Gilberto Santa Rosa fue quien se presentó en fiesta en vía a la Costa

No era el cantante salsero Gilberto Santa Rosa, era su doble internacional, Luis Adolfo Lecuna Leal, quien se presentó en la fiesta donde fue detenido Jacobo Bucaram. Así lo confirmó en su Instagram poniendo fin a las especulaciones y confusiones que indicaban que el artista era quien estuvo cuando se realizó el operativo y detención de Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de la República, Abdalá Bucaram.

Jacobo Bucaram: ¿qué otros procesos judiciales enfrenta? Leer más

Lea también: Daniel Salcedo dice que ofreció 150.000 dólares a Fabiola Gallardo

"Me encuentro aclarando que actualmente estoy en Ecuador, en Guayaquil y esta madrugada me presenté en una fiesta privada, la cual fue objeto de allanamiento de la Policía Nacional de Ecuador. Se dice que el cantante Gilberto Santa Rosa estaba en dicha fiesta y aclaro que él no estaba en el evento; estaba este servidor, el Chino Lecuna, doble de Gilberto Santa Rosa prestando sus servicios como artista ya que fui contratado por un promotor de eventos”, mencionó Lecuna, doble de Gilberto Santa Rosa.

Gilberto Santa Rosa desmintió la información



Así mismo Gilberto Santa Rosa publicó un video en Instagram en donde dijo: “La noticia real es que anoche llegué a Boston para celebrar junto a mi familia las actividades por motivo del doctorado Honoris Causa que me otorgará mañana Berklee Music College. Cualquier otra información es falsa”.

Sin duda el parecido de los artistas ocasionó que haya confusión en fuentes policiales y hasta en el expresidente de la República Abdalá Bucaram, quien primero publicó en X que su hijo había ido a la fiesta a escuchar al cantante, pero luego de que se enteró de todo, borró su posteo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!