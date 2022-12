Para la primera serie original producida en España, Disney+ eligió a la cantante Aitana y al actor, y también novio, Miguel Bernardeau para protagonizar La Última, en el que ella hace su debut como actriz.

Los principales álbumes del 2022 Leer más

La historia se basa en los encuentros y desencuentros de Diego (Miguel Bernardeau) y Candela (Aitana) en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. Y por supuesto, no puede faltar la música.

De hecho, a la par de este estreno, también está disponible la banda sonora original de la serie interpretada toda por Aitana llamada igual que la serie, La Última. Las canciones que la conforman tratan sobre el amor auténtico, la lucha por los sueños personales, la ilusión juvenil y la etapa de maduración que esto conlleva. El sonido destaca por los elementos pop-rock actuales.

Cuando Aitana se enteró que la serie también sería musical, confesó que no quiso perderse la oportunidad. Además, sobre su personaje y esta nueva faceta reconoce: “Somos distintas, yo soy más insegura, pero nos gusta lo mismo. Es que no puedo cambiar el 'hate' que me pueda llegar. Así que todo el mundo valora con respeto, porque el público es supersabio. Yo no sé si seguiré como actriz, pero sé que lo he dado todo”.