Diego Arcos y sus fantasías con Laura Branigan

Laura Branigan (1952-2004), emergió como un 'sex symbol' del pop, allá por 1982, pese a tener una gran voz (su rango era de cuatro octavas), los productores, encargados de su carrera, explotaron su físico en sensuales vídeos como Gloria y Self Control.

La estrella estadounidense alcanzó notoriedad mundial al lograr sucesivos éxitos como Solitare, How am I supposed to live without you y The lucky one que la ubicaron como una figura del pop mundial en 1984, pero al año siguiente con el lanzamiento de Hold me, todo cambió, pues las ventas de este álbum cayeron notablemente y solo un tema logró entrar al Top 40.

El comunicador guayaquileño Diego Arcos explicó el porqué. “No diría que Laura Branigan fue una estrella fugaz, sino un producto de la industria. Quienes manejaban su entorno, desde su música hasta su imagen, se dieron cuenta que se comenzó a apagar y a terminarse, y en un momento dejó de funcionar".

El periodista deportivo añade que debido a su enfermedad (sufrió de migrañas toda su vida) ella no podía o no quiso mantener el tren de viajes, reinvención y rediseño a los que se someten otros artistas. "Yo de adolescente era muy roquero y la veía como una popera ‘mellow light’, pero la disfrutaba con cierta apertura y hasta tuve fantasías sexuales con ella. Pasa igual con los hombres, son productos que se los explota como sex symbols con tres buenas canciones que pegan y adiós. Después los ves en Las Vegas ofreciendo conciertos y viviendo del recuerdo".