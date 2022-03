Autogestión y pasión. Esas son las dos palabras claves para entender la escena subterránea de música extrema.

En noviembre del año pasado, el artista estadounidense Robert Imhuman anunció en sus redes sociales que estaba planeando hacer una gira en el sur del continente con su proyecto llamado Decide Today, que interpreta un intenso breakcore, subgénero al que podríamos definir en pocas palabras como hardcore punk agresivo, pero en plan electrónico.

“¿Quién está haciendo tocadas de industrial, breakcore, etc. en Sudamérica?”, publicó con el objetivo de buscar contactos que estuvieran interesados en organizar conciertos con bandas afines.

Y su llamado tuvo tal acogida que, desde febrero, se encuentra en un tour que se inició en las ciudades colombianas de Bogotá, Cali y Pasto; continuó en Quito y Guayaquil, justo para los días de carnaval; y se extenderá hasta Perú, donde hoy y mañana toca en Trujillo, para rematar el 11 de este mes en Lima.

EXPRESIONES conversó con Robert justo antes de su presentación en Guayaquil en Atrako Records, el martes de esta semana, para conocer un poco más acerca de su propuesta musical y sus puntos de vista sobre el arte y la vida.

'Érase una vez ( pero ya no)', la canción de Yatra para su serie homónima Leer más

“Todo tipo de música es bueno para transmitir mensajes políticos fuertes”

Robert, cuéntenos un poco sobre la escena de breakcore en su ciudad, Cincinnati (Ohio).

Luchamos culturalmente en Cincinnati. Solía estar más interesado en el punk y el noise allá, pero ahora creo que lo más interesante es el hiphop más joven que está surgiendo. Creo que tiene más energía y mejores ideas.

¿Considera que Decide Today es más cercano al hardcore tradicional o a la electrónica?

Es una intersección de algunas cosas. Viene de una fuerte influencia del punk rock, música electrónica agresiva y luego definitivamente una fuerte influencia del hiphop y la música noise. Creo que todo tipo de música es bueno para transmitir mensajes políticos fuertes.

Háblenos sobre la letra de sus canciones. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir?

Defiendo la idea de la liberación total, incluidos los derechos de los animales, la defensa del medio ambiente y la protección de los derechos humanos, con un enfoque especial en la liberación de la población afro en EE. UU., la resistencia a los abusos policiales y otros tipos de violencia. Además, solidaridad con las comunidades indígenas, apoyo el movimiento para que les devuelvan las tierras que les fueron robadas. Todos estos temas son mi inspiración.

El hecho de que su música sea tan única, se debe quizás a mantener la mente abierta. En cuanto a estilos y géneros, no hay límites, ¿verdad?

Me parece que más importante que la música, es el hecho de que la gente sepa tratar bien a los demás, porque hay mucha gente a la que le gusta escuchar muy buena música o tal vez puede tocar buena música, pero si tratan mal a los demás, es realmente una tontería para mí. No me interesa la gente que no sabe convivir en este mundo de manera sana con los demás. Eso me lleva a tener amistad con muchas personas que quizás tengan intereses diferentes a los míos en cuanto a la música o el arte, pero son personas que se saben tratar a los demás. Quiero decir que el sonido es solo sonido, en última instancia. Me importa más la política, lo que significa tratar con respeto a todos.

Experiencia en Colombia

En YouTube se puede ver un video de una presentación suya en Bogotá en la que está tocando en un carro en movimiento.

Eso fue en el Festival de Bogotá. Uno de los espectáculos fue un desfile. Fue muy caótico y llovía también, pero divertido. Los otros shows fueron distintos. Uno fue en un parque de skate comunitario, junto a una gran ‘batalla’ de hiphop y tecno, todo el mismo día. Luego hubo una gran fiesta al final, un poco en las afueras de Bogotá. Aunque hubo problemas con la policía y una de las fechas se canceló. Fue una muy buena experiencia, mi primera vez en Sudamérica, así que estoy muy agradecido por crear lazos con la gente de aquí.

¿Puede recomendarnos bandas o proyectos?

Clipping, que son mis amigos en Los Ángeles, ellos experimentan con mezclas de hiphop local. Y mis amigos de Beyond the Borders.

¿Y qué conoce de la escena latinoamericana?

Estoy aprendiendo. Vi muy buen personal en Bogotá y Pasto. Era mucha gente joven, no recuerdo los nombres de las bandas, pero he hecho contactos con gente de Pasto.

Juanes le cantó a 15 mil amigos los temas que lo volvieron artista Leer más

. Cortesía

‘Juguetes’ sonoros

Muchos consideran que la música electrónica es fría y sin vida por no usar instrumentos tradicionales, pero nada más alejado de la realidad en el caso de Decide Today. Sus performances son una descarga de energía que incluye la manipulación de un procesador de efectos Kaoss Pad (marca Korg), sintetizadores, samplers y pedales de distorsión.

Además, Robert es un consumado ‘tapeman’. Es decir, en lugar de vinilos como los DJ, recurre a mezclar casetes de bandas de diversos géneros o con grabaciones de discursos políticos. De manera que cada presentación es única e irrepetible y depende mucho de las ‘vibraciones’ del momento.

En lima lo acusaron de ‘guerrillero’

Curtido en la escena ‘under’ estadounidense, Robert Imhuman es un tipo acostumbrado a los ajetreos e incomodidades de las giras: pasar hambre, perder vuelos, fechas canceladas, toparse con organizadores de conciertos que no cumplen lo prometido, etc.

Pero, sin duda, no se esperaba lo que vivió en la capital peruana. El martes de esta semana publicó en su ‘Face’: “Hola, desde el aeropuerto de Lima. La policía trató de apoderarse de mi equipaje (incluidos los equipos para sus presentaciones). Me acusó de estar en una milicia, algo halagador para mí. Y mintió diciendo que ya había perdido mi conexión a Trujillo, aunque estuve a tiempo en la puerta”. Una raya más al tigre. Y cerro su post con un “A la m... Putin”.