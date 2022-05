Todo lo que debes saber sobre la MET Gala 2022

USA NEW YORK MET GALA

La Met Gala es un evento benéfico de recaudación de fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El evento da la bienvenida a estrellas, jóvenes creativos y modelos de la industria.

TEMÁTICA

La temática de este año en “la Super Bowl de la moda”, como la calificó una vez André León Talley, será In America: An Anthology of Fashion (En Estados Unidos: Una antología de moda) “Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, menciona el director del museo MET.

FECHA

'La noche más grande de la moda' como también se la conoce mundialmente regresa a su fecha tradicional, el primer lunes de mayo (2 de mayo) y será dirigida por la editora de Vogue Anna Wintour.

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ?

El museo MET de Nueva York será el escenario escogido para celebrar este evento como se lo hace cada año.

Ambas exposiciones tendrán lugar en dos partes diferentes de la institución: la parte del Costume Institute, nombrado Anna Wintour Costume Center, acogió la primera muestra. La segunda, en este año, se realizará en colaboración con el ala americana del museo y tendrá lugar en sus salas de época.

¿QUIENES SERÁN ANFITRIONES?

Anna Wintour dirige la Met Gala desde 1995 y continuará haciéndolo junto al diseñador Tom Ford y Adam Mosseri de Instagram. Como copresidentes oficiales estarán Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda, así lo anunció Vogue a mediados de marzo.

¿CÓMO PUEDO VER LA MET GALA 2022?

Podrán seguir las transmisiones en vivo de Vogue y en sus redes sociales a través de Instagram, Facebook y Twitter. La transmisión comenzará a las 18:00 ET (17:00 de Ecuador).

La gala será conducida por Hamish Bowles, la actriz y cantante Vanessa Hudgens y el actor y personalidad televisiva La La Anthony.