Danilo Carrera en un clásico de Lucía Méndez

Viviana fue el primer protagónico de la actriz mexicana Lucía Méndez. La producción de Valentín Pimstein fue grabada en 1978, dos años antes de que la artista consolidara su estrellato internacional con Colorina.

Televisa revivirá esta historia con el nombre de Volverte a amar. El papel de la Méndez ha sido propuesto a Claudia Martín mientras que el personaje de Jorge Armando (interpretado originalmente por Héctor Bonilla) recaería en manos del ecuatoriano Danilo Carrera.

Eduardo Capetillo se enfrenta a un cáncer de piel Leer más

EXPRESIONES conversó con el artista guayaquileño para confirmar la noticia. El recordado protagonista de Quererlo todo manifestó a este medio: "Todavía no hay nada concreto, me hicieron la oferta, me interesa, pero hay cuatro proyectos más en negociación. Tendré que escoger el que más me convenga, veremos cuál se termina dando, pero claro que me agradría actuar en este clásico, muchos me dicen que lo haga".

Viviana narra la historia de una muchacha pobre que vive en una playa de Suramérica, un día conoce a un turista mexicano, el flechazo entre los dos es instantáneo. Se casan, pero él regresa solo a México, prometiendo a su amada que volverá por ella. Cansada de esperarlo, ella viaja al país norteamericano encontrándose con la novedad de que Jorge Armando mantiene una relación amorosa con otra mujer, hija de un millonario.