Daniela Sarria: “Quiero ganarme el respeto de la industria musical”

Daniela Sarria inició en el mundo artístico a los 15 años a través de la actuación. Fue parte de varios musicales, novelas de televisión y obras de teatros. Sin embargo, la joven de 24 años, tenía un sueño que aún le faltaba cumplir: convertirse en cantante a nivel internacional.

Es por esto que en agosto del 2020 lanzó su primer sencillo ‘Buri Buri’ y este viernes 9 de abril, estrenará su segunda canción ‘Flow de diosa’ en todas las plataformas musicales. Aunque Daniela ya tenía un gran reconocimiento artístico en su país, cuenta a EXPRESO que le daba temor saber cómo la iba a recibir la industria como nueva artista en potencia.

“Es complicada la transición de actriz a cantante. El año pasado decidí que era el momento de ponerme a escribir, empezar a formalizar mi carrera, dejar la actuación a un lado y meterle toda la fuerza del mundo al canto. Quiero ganarme el respeto de la industria musical.”, recalca.

Ahora, a días del lanzamiento de su segundo tema, cuenta que 'Flow de diosa' tiene un ritmo caribeño con un toque de reggaeton que busca animar a todos a bailar. “La letra de la canción trata de que las mujeres somos diosas, solo que a veces se nos olvida. Deseo que todas se sientan más empoderadas y recuerden lo valiosas que son porque hay circunstancias que hacen que nos desplomemos pero pese a eso, podemos superar cualquier cosa”, dice Daniela.

“Todas somos diosas con nuestra propia esencia y personalidad independientemente de lo que socialmente se piense” Daniela Sarria, cantante

Tras cámaras

El video musical de 'Flow de diosa' también saldrá a la luz el 9 de abril. Lo que más le gustó de su producción fue que pudo fusionar el canto con el baile. Sin embargo, el mayor reto fue tener la misma sincronía que las bailarinas profesionales en todas las coreografías.

“Tuve largas horas de ensayos para que todo salga perfecto. En la fecha del rodaje comenzamos a grabar desde las 06h00 y terminamos a las 04h00 del día siguiente”, recuerda.

Recepción en redes sociales

En menos de un año desde que incursionó en el canto, Daniela asegura que ha recibido más reconocimiento de lo que consiguió como actriz en siete años. “El apoyo de los seguidores es lo que a los artistas nos da el ímpetu y las ganas de seguir adelante porque nosotros trabajamos para ellos. Si a la gente le gusta lo que ofreces, eso te hace exitoso. Estoy muy agradecida con Dios con todo lo que ha pasado”, reflexiona.

Preguntas rápidas

¿Cuál es su mayor sueño en la palestra musical?

No quiero ser una artista que saque temas solo porque sí. Detrás de cada proyecto debe haber responsabilidad social porque si tenemos el poder de hacer algo tan masivo, hay que crear algo sea de utilidad.

¿Con qué artistas le gustaría colaborar?

Me encantaría hacer una canción con J Balvin o Shakira. Deseo que mi música se escuche en muchas partes, hacer muchas colaboraciones, no solo en pop urbano, sino con otros géneros.

¿Ha visitado Ecuador?

¡Nunca lo he hecho pero me encantaría! Tengo muchos fans allá que siempre me apoyan en redes sociales.

¿Qué le diría a los jóvenes que tienen el sueño de ser cantantes?

La disciplina y la constancia es la clave para poder lograr lo que se desee. No hay nada más gratificante que trabajar en algo para luego mirar hacia atrás y darte cuenta que todo tu esfuerzo valió la pena. Solo hay una sola vida… no te guíes de los comentarios de otras personas.