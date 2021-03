Ren Kai: la mezcla cultural, su clave

Ren Kai Yin Moretta nació en Guayaquil el 15 de enero de 1993. De padre chino y madre ecuatoriana, su vida ha estado llena de ambas culturas. Creció entre el continente asiático y Ecuador y eso lo ha nutrido artísticamente. En este punto, con su reciente estreno, Dancing in the dark, ha aprendido a mostrar todos estos elementos en una canción.

El tema es el primero con el que mezcla el mandarín, el español y el inglés, tres idiomas que domina. Eso hace que sonoramente se sienta la diversidad. Pero Ren ha aplicado en sus visuales, sus atuendos y animaciones esta parte. Una muestra es Otra vez, su promocional pasado que fue hecho en animación de estilo asiático.

Aunque su carrera formalmente inició en 2019, en Spotify se registran canciones desde un año antes, completando 13 temas que aún no se unifican en un álbum. El artista lo explica así. “Yo solo cuento 9 canciones porque el resto era solo una necesidad de cantar, ese es mi trabajo del kínder de mi carrera en música”, explica el licenciado en Negocios de profesión. “De todo lo que he estado haciendo, Dancing in the dark es lo que más chévere me parece, por lo diferente que es”. Y agrega: “Insisto, que como solista solo tengo 9 canciones. Mi próximo lanzamiento me va a ayudar a concluir esta etapa. Porque Dancing in the dark es un tema que abre otra historia en mi carrera, pero lo que viene es el cierre de las primeras canciones que he sacado”, haciendo referencia a su similitud sonora mucho más apegada al latin urban pop con el que Ren Kai ya ha ganado fanáticos a los que llama Kainers.

Con visión empresarial

Si usted sigue las redes sociales de Ren Kai, en especial Instagram, podrá darse cuenta que está pendiente de todo y muy frecuentemente está en el estudio, que además es su refugio creativo. “Me gusta estar detrás de todo. Siempre estoy grabando algo y luego me pongo a revisar la producción y sugiero muchas cosas. No me considero para nada productor pero soy capaz de hacer mis maquetas”, cuenta mientras agradece la ayuda de Andrés Guerrero y Místico como los productores de Dancing in the dark.

Además de los coautores del tema Alec Sky, Clark, Doug y Kenzy. Ren Kai escribió sus versos en chino e inglés. “A ellos los conocí cuando fui a Colombia a grabar los videos de Cerca, cerquita y Quiérete. Este grupo de productores nos mostró algunas canciones en las que estaban el demo de Otra vez y DITD. Yo me baso mucha en la vibra inicial de la producción. Si me llama la atención, avanzo. También soy así con las personas (risas). Elevamos lo que teníamos de esa canción y puedo decir que fue un trabajo en equipo bastante chévere”.

Este año Ren Kai, que tiene pensado sacar un tema casi cada par de meses, trae la fortuna bajo el brazo. Hace pocos días se concretó el primer paso para ingresar al mercado asiático y ser el primer latino que ponga a ‘perrear’ a la comunidad china. Con la discográfica Sony Music China firmó un acuerdo de manejo y distribución de canciones. “Ayer (jueves 25 de marzo) nos dieron la bienvenida. Todo está muy caliente aún, pero será el primer latino que abra la música local en el mercado asiático. Además hay posibilidades de ingresar al reality La Voz China”, sostiene su mánager Sergio Buenaventura.

Ren Kai tiene libertad en sus decisiones creativas, pero tomará todas las sugerencias de la compañía disquera. Él espera que así como los asiáticos aman la salsa y el merengue, que es lo primero que se les viene a la mente en cuanto a ritmos latinos, según el cantante, se abran cada vez más para conocer el latin urban pop.

Más diversidad

Uno de los pasatiempos de Ren Kai es cocinar. Y en esta edición nos enseñó a hacer dumplings, platillo chino de masa dulce y relleno de carnes o verduras. En nuestra web puede ver sus consejos. En su canal de YouTube tiene planeado abrir una sección de gastronomía. Además empezó a tomar clases de baile. Quiere perfeccionarse para incluir coreografías en sus presentaciones.