Daniel Noboa usó los "máquina de guerra" para el Informe a la Nación

Un análisis del look de Daniel Noboa este 24 de mayo

En su reciente informe a la nación, Daniel Noboa llamó la atención no solo por el contenido de su discurso, sino también por un detalle curioso de su vestimenta: los zapatos. Noboa optó por un par de zapatos conocidos en las redes sociales como "máquina de guerra," que se han vuelto virales en TikTok. Estos zapatos, caracterizados por su diseño robusto, han capturado la imaginación de los usuarios de TikTok por su durabilidad y estilo.

El look lo acompañó con traje gris, camisa blanca y corbata gris. Un look sobrio y tradicional. Verónica Barreiro, estudiosa de la moda y máster en comunicación y marketing, hizo un análisis de su look. "El traje hecho a la medida le quedaba perfecto, tiene buen gancho donde agarrarse porque es magro (delgado), que tiene musculatura definida y le queda como guante".

Para la experta, Noboa es tradicional en su vestimenta, como todo hombre ecuatoriano. Resaltó la combinación de colores y el uso de las gafas, que se las quitó ya dentro del pleno del legislativo. "Las gafas que usa me encantan, son como su accesorio consentido, tiene varias de lo que he visto", agregó.

Los máquina de guerra

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron sus zapatos, no solo a Barreiro sino a muchos internautas de redes sociales. Algunos incluso los llamaron "máquinas de guerra". "Son Prada efectivamente, son los Monolith Derby de cuero y cordones", precisó la experta.

Estos zapatos pueden llegar a costar hasta 1.050 dólares, según algunas plataformas de compras en línea. "Esos zapatos llevan 55 mm de suela que le dan cinco centímetros más de altura", explicó Barreiro.

La comunicadora coincide con algunas opiniones ciudadanas de que la intención era verse más alto, sobre todo tomando en cuenta que su esposa, Lavinia Valbonesi, es más alta que él. "Tal vez lo que buscaba era verse con un poco más de estatura en esta ocasión. Esos zapatos no lo usa cualquiera, son zapatos que tiene intención porque el diseño es muy noventero", aseveró.

Para algunos, el modelo se asemejó a los zapatos que usaban agrupaciones de rock como los Kiss, referencia que no dejaron de postear, sobre todo en la red social X.

