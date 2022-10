Tras quince años en la piel de James Bond, el actor británico Daniel Craig parece haber encontrado un nuevo filón en el personaje de Benoit Blanc, el detective al que da vida en la segunda entrega de 'Knives Out' (Puñales por la espalda, traducida en España), que presentó este miércoles 19 de octubre en Madrid.

El nuevo filme, 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' (Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion) regresa a la fórmula del primero de Rian Johnson, estrenado en 2019, pero lleva un poco más allá la sátira social y la crítica al poder, combinada con la comedia y el misterio a lo Agatha Christie.

"Nos reímos de los poderosos porque se lo merecen", dijo Craig. "La película es puro entretenimiento pero Rian te ofrece también cosas en las que pensar y, si la ves varias veces, descubrirás cosas nuevas cada vez".

El de Craig es el único personaje que se repite en esta nueva entrega, en la que Edward Norton da vida a un empresario tecnológico y filántropo multimillonario que convoca a sus amigos a una reunión anual en su isla griega privada para jugar a resolver el misterio de su supuesto asesinato.

El actor británico Daniel Craig posa durante la presentación de la película "Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion" este miércoles en Madrid. EFE

El reparto estelar cuenta también con Kate Hudson como una exuberante exmodelo en horas bajas, Dave Bautista como un youtuber musculoso y machista o Kathryn Hahn como una gobernadora supuestamente independiente que aspira al Senado estadounidense.

"Los personajes son divertidísimos y vas a reconocer a alguien real en cada uno de ellos", sostiene Hudson, "de modo que si quieres hablar de ello después de verla, genial, eso es lo que hace que sea una gran película".

Craig asegura que lo pasó tan bien haciendo la primera que no dudó en repetir y de hecho tanto él como el director están ya embarcados en una tercera entrega. El actor bromea con la posibilidad de sentirse "atrapado" en una nueva saga tras quince años haciendo de Bond.

"Estoy aterrado, no imagino peor infierno en la tierra que estar atrapado en una franquicia exitosa, ¿por qué querría eso?", ironiza. "Mira, me siento enormemente afortunado y orgulloso por todos estos años con James Bond y en cuanto a trabajar con Rian, lo haría el resto de mi vida y si no volviera a hacer otra película nunca más, ya me daría por contento", dijo.

Criag se muestra reticente a desvelar detalles sobre su personaje, pero el director Rian Johnson desveló este martes en Londres que Benoit Blanc es homosexual, tal y como sugiere un cameo sorpresa que contiene este nuevo filme.

Producida por Netflix, 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' se estrenará en cines en España el próximo 23 de noviembre, pero solo permanecerá una semana en salas y no llegará a la plataforma, en todo el mundo, hasta un mes después, el 23 de diciembre.

La primera película fue un éxito rotundo en taquilla, con una recaudación de más de 311 millones de dólares (unos 318 millones de euros) en todo el mundo frente a un presupuesto de solo 40. En marzo de 2020 Netflix anunció que adquiría los derechos para continuar la saga.