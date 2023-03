El Cuy sigue enojado con 'Los Hackers'

El sábado 4 de marzo prescribió el proceso legal que inició Miguel Melfi en contra del presentador Mauricio Altamirano, quien hizo comentarios ofensivos en el espacio 'Calientitos TV' sobre el panameño. Aunque hay algunos trámites pendientes, él ya no corre el riesgo de ir a la cárcel. Ahora El Cuy exige el derecho a la réplica en 'Los Hackers', espacio de Ecuavisa.

“Ahí me destruyeron durante una semana, diciendo que era un agresor que había golpeado a Dieter Hoffmann, a la salida de la audiencia en el caso de Melfi. El viernes Reynaldo Vásquez me escribió para decirme que quería entrevistarme para darme el derecho a la réplica. No acepté porque le respondí que durante una semana hablaron de mí.

Lo que tengo que decir no se resume en dos minutos de entrevista, pido el mismo tiempo que usaron para hablar de mí y en vivo. Me dijo Reynaldo que iba a preguntar”. Consultamos a Santiago Castro sobre el pedido de Mauricio, pero todavía no recibimos respuesta.

El comunicador José Hernández es el nuevo director nacional de noticias de Ecuavisa. Ya fue presentado a los equipos de Guayaquil y Quito, donde vive. Acá vendrá con frecuencia. Este canal siempre ha tenido un director nacional de noticias (lo retoma) y jefes regionales. En Guayaquil se mantiene Rafael Hernández y en la capital, Mario Duque. José estará a cargo de los contenidos de 'Contacto directo', 'Políticamente correcto', lo relacionado con los informativos y las redes sociales.

Jorge Luis Pérez, quien fue parte del equipo del programa 'En contacto', ingresa a 'Noticias de la mañana' como director de contenido. Vuelve a RTS, donde laboró en plena pandemia. Es guionista, ha trabajado con David Reinoso y otros actores. En el espacio de Ecuavisa compartió con Gabriela Pazmiño y tiene experiencia en estos matinales. En el Canal del Cerro estuvo 8 años. En la foto con el presentador Isaac Delgado.

