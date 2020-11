La Sinfónica Juvenil del Ecuador revive su recital más popular para recaudar fondos

El año pasado, el concierto de Queen Sinfónico, organizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, tuvo un éxito insospechado.

Una primera presentación se llevó a cabo en junio en el Teatro de la Casa de la Cultura, y luego se debió hacer otro recital, horas después ante la demanda del público. Semanas más tarde, el concierto se presentó en la Casa de la Música.

Ahora, ese último recital se transmitirá en formato virtual para el público nacional.

Los fondos que se recauden servirán para financiar las actividades de la agrupación, que enseña música teórica e instrumentos a niños y jóvenes de escasos recursos económicos y con discapacidad.

“Gracias al apoyo de las entidades que nos auspician, FOSJE ha podido continuar sus actividades de manera virtual, enseñando a niños y jóvenes. Obviamente siempre se necesita apoyo y por eso queremos transmitir este maravillosos concierto, que tuvo gran acogida entre el público”, dijo el maestro Patricio Aizaga, director del ensamble.

El recital cuenta con 150 músicos sobre el escenario, y con la participación de solistas como Mateo Terán, Camila Terán, Manuel Sambour y el grupo de rock “The Mash Cover Band”. Veinte temas se interpretarán, entre ellos algunos de los éxitos más conocidos de Queen, como lo son Bohemian Rhapsody, We will rock you, Under pressure, Somebody to love, I want to break free, y Love of my life, entre otros.

Eilynn Sánchez, violinista de 16 años, participó en el recital y lo recuerda como uno de los mejores conciertos del ensamble. “Fue difícil, y tomó muchos ensayos, pero es uno de mis favoritos”, subrayó.

Los boletos para el concierto cuestan $ 6 y están a la venta en Ticketshow.