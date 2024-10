Rosalía Vázquez Moreno lleva la maleta metafórica del luto

“Como un apagón: / oscuridad que podría durar toda la vida, / oscuridad que no puede contra la mañana”. Son versos contenidos en el poema “Domingo”, del capítulo titulado Vuelta del libro ilustrado es ‘Sobre cómo hacer y deshacer una maleta’, de la escritora Rosalía Vázquez Moreno.

Viví mi luto estando lejos, dice la autora, sobre su regreso al país, desde Madrid, España en enero de 2020. Y su libro es eso, un testimonio de las formas de vivir el luto, de sobrevivir a la pérdida. A la de su hermano mayor, Alberto.

Rosalía había trazado su hoja de ruta en 2019, cinco meses antes de esa tragedia familiar. Un día, en Europa mientras pensaba en el futuro, le dijo a un amigo colombiano que volvería porque tiene a sus muertos en Ecuador. “A la idea de la muerte propia, le añades la de dejar de ver la vejez de tus padres”, en la lejanía, comenta la autora en la librería Palier del centro de Cuenca.

Ocho poemas iniciales, sobre su hermano muerto, los escribió para la clase de Francisco Ávila en la Complutense. Las expectativas incumplidas del regreso aparecieron después, aunque también surgieron de recuerdos. “Allá / están los que conocen / el sonido de mis pasos, / cuando crujen las escaleras. // Allá / están las fotos de mi hermano, / y el gato que no me recuerda / y el perro que me espera”, se lee en algunos versos de “Madrid de noche” en el capítulo titulado Desembarco.

Pixies y Rocco, el gato y el perro, al contrario de esos versos, recibieron a Rosalía con la emoción del reconocimiento y el sosiego de la vejez. El artista Antonio Jaramillo, ilustrador que deja huellas en la ciudad, los dibujó en tinta china junto con un pez, una polilla, una almohada, unos platos, unos zapatos...

La política de los detalles

“Entendí lo importantes que son las cosas pequeñitas que hacen la vida”, cuenta Rosalía Vázquez Moreno, incluso lo que parece molesto cuando no ha recordado de lejos. Quizá crecer es empezar a atesorar las cosas molestas, como dice uno de los personajes de la novela ‘El resto de los días’, de Camila Brandoni Allende, comenta la autora.

El psicoanálisis, la nostalgia y el desamor están intercalados en los capítulos del poemario que diseñó su hermana, Dianola. Al igual que otras poetas cuencanas –Roxana Landívar, Isabel Aguilar Jara, Ángeles Martínez Donoso– la mirada social atraviesa sus versos.

En la Plaza del Vado hay una huella de la Misión Geodésica Francesa. Es sólo uno de los rastros de la historia que ha mantenido la ciudad de los cuatro ríos. No son piezas inmóviles, aunque parezcan, porque la interpretación de cada objeto las moviliza, a veces en un péndulo entre lo conservador y lo liberal.

Es como ver el parque (Abdón) Calderón en el mapa y llegar a ese lugar para darse cuenta de que la plaza pública mantiene el nombre del mártir del liberalismo Luis Vargas Torres, inmolado en ese lugar en 1887, Rosalía lee la placa que encabeza una llama permanente. “Cuenca es esa eterna lucha”, insiste la poeta.

“La luz no te está dada, pero si no la buscas, no vas a verla”. La metáfora la hace sonreír porque en Cuenca los apagones empezaban a sobrepasar las diez horas diarias mientras se hizo esta entrevista. Se refiere a cómo hablar del dolor puede hacerlo llevadero.

En el orden de los tres capítulos, “Oda a las polillas” irrumpe como ellas, sostenida entre afectos familiares. Y le puso un epígrafe musical (Blur) que se traduce: “Delicado es el día / los demonios se van / Señor, necesito encontrar / a alguien que pueda sanar mi mente”.

La banda sonora del libro se extiende a otros acordes: Radiohead, The Strokes, Lucybel.

¿Quién es Rosalía Vázquez Moreno?

La autora es Máster en Escritura creativa (Universidad Complutense de Madrid) y Licenciada en Lengua, Literatura y Lenguajes audiovisuales (Universidad de Cuenca). Edita y corrige la revista digital Monda & Lironda y ha escrito para Inhaus, Salud a la Esponja, Gaceta cultural República Sur y L’escalier Magazine.

