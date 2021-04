Cómo ayudar a una mascota a superar la pérdida de su amo

Al igual que los seres humanos las mascotas pasan por una especie de proceso de duelo ante la ausencia definitiva de su amo. ¿Qué hacer ante la ansiedad y el estrés que siente el animal?

RedLions, de raza Alaskan Malamute, falleció de tristeza en noviembre pasado, a los 4 años 7 meses de edad, mientras su dueño, Roberto Navarro, estaba hospitalizado a causa de la COVID-19. Durante el mes de su ausencia, el animal no quería comer ni dejar de mirar hacia la calle. “Él solo caminaba de un lado para_otro buscándome, iba a la puerta de mi cuarto y golpeaba para que le abrieran para ver si estaba adentro. Le hice una videollamada y tuve la oportunidad de saludarlo, y la reacción de él de no querer levantarse y al escuchar mi voz, lamer el teléfono, son gestos que no pueden ser replicados como costumbres”, dice Navarro. RedLions falleció una semana antes de que le den de alta a su dueño. Una noche se acostó a dormir y no despertó.

Itati Moreira, a pesar que le dio proteccion falleció de tristeza. CORTESIA / EXPRESO

Según Fabiola Jiménez, etóloga clínica, los animalitos tienden a fallecer luego de la pérdida de su amo o durante la ausencia en el hogar, pero esto es cuando hay un vínculo muy fuerte entre ellos. Se dejan morir, no toman agua, ni comen, acota.

El médico veterinario Marcelo Roussel acota que esto ocurre por el vínculo que sienten las mascotas (perro o gatos) con algún miembro del núcleo familiar. “Los perros guardianes son diferentes a los que pasan más en la casa, en el seno familiar”, agrega.

Según Jiménez, se ha determinado científicamente que los perros tienen emociones como tristeza, alegría, enojo y también reaccionan tras la pérdida. Se evidencia, dice, cuando tienen menor actividad física, pierden las ganas de jugar, se deprimen y pierden el apetito. Incluso tienen expresiones de lágrimas de la tristeza que sienten por la pérdida; deambulan por la casa buscando a su tutor o a la persona que partió porque todavía perciben las partículas de olor de esta persona. Incluso se ha visto que hay perros que van a la tumba de su amo, porque saben que esa persona está ahí por el olor y también por la parte de los sentimientos.

“Tanto perros y los gatos, como no pueden hablar, se expresan con gestos y emociones. Los perros, ya no se los ve como perros, son parte del núcleo familiar, los sentimientos que ellos producen son altísimos”.

Duque era un perro de raza pitbull, tenía 7 años, una vez que su dueña falleció a causa de la pandemia, quedó abandonado en la misma casa donde vivía. Fue recuperado por ‘Ojos que Tienen Amor’, que es una casa hogar para perros y gatos abandonados, estuvo más de un mes y no tuvo recuperación y falleció de tristeza.

Rutinas: Mantener sus hábitos lo más estables posibles, aumentando distracciones y juegos.

Dieta alimenticio: Evitar reforzar inconscientemente los cambios que puedan tener en su apetito, es decir, no cambiar su dieta.

Nuevas señales: No forzar al animal, reconociendo sus señales y necesidades durante el proceso de su duelo.

Para Itati Moreira, quien recuperó al pitbull, y fundadora de la casa hogar, la mascota tenía un vínculo muy fuerte con su dueña, si hubiera sido costumbre, cuando lo rescaté se hubiera animado de nuevo y recuperado con el calor del hogar; él estaba muy triste, tenía una mirada cansada, y por más que se le dio medicina y mucho amor, no se recuperó, acotó la joven fundadora del refugio de mascotas.

Pero en unos casos sí puede hacérselo. ¿Cómo? Los especialistas recomiendan tratar la depresión del canino, con alguien del mismo núcleo familiar que supla el cuidado del perro de una forma no forzada, porque ellos lo sienten.

Añaden que_es un proceso que lleva tiempo porque al mantenerse muy fresco el vínculo con la persona que falleció, va a llevar un buen tiempo hasta que la mascota se restablezca emocionalmente y que gane confianza con la otra persona. Tratar de estar más cerca de ellos, manteniendo en lo posible sus rutinas anteriores y darle un ambiente seguro.