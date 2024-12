Cristina Reyes cuenta su verdad sobre su divorcio: "Como Shakira, soltera"

La candidata a la vicepresidencia por el movimiento Amigo, Cristina Reyes, rompió el silencio sobre su vida personal al revelar que se divorció del empresario quiteño Patrick Mittaz en julio de 2024. A pesar de haber mantenido la noticia en reserva, explicó que prefiere no exponer su vida privada y que su enfoque siempre ha estado en su labor política.

Un amor por el país y su familia

Reyes y Mittaz se casaron el 19 de febrero de 2022 en una ceremonia celebrada en el hotel Oro Verde de Manta, oficiada por el exalcalde Agustín Intriago. Sin embargo, la candidata aseguró que su vida privada es algo que prefiere mantener fuera del foco público, destacando que su amor y compromiso siempre han estado dirigidos hacia su familia y, especialmente, hacia su país.

¿Por qué se divorció?

No da las razones, porque dice que no tiene la necesidad de hacerlo. “No he hablado públicamente de este asunto porque no siento la necesidad de hacerlo. Solo puedo decir que la gente sabe que soy una mujer con determinación, valor y amor. Todo lo que entrego de mi corazón es amor: a mi familia, a mi país, y respeto y lealtad a quienes han tenido la fortuna de estar a mi lado. Hoy, estoy como Shakira, tal cual dice su canción: soltera. Estoy realmente muy comprometida, y siempre he sido una mujer casada con mi país”, expresó Reyes.

"No es fracaso, es una nueva oportunidad"

Al referirse a los prejuicios que enfrentan las mujeres al hablar de divorcio, Reyes fue clara en su postura. En lugar de verlo como un fracaso, lo consideró una oportunidad para el crecimiento personal.

“Los nuevos ciclos y comienzos son bendiciones y oportunidades que Dios nos da para descubrir de qué estamos hechos. Yo estoy hecha del temple de los guayaquileños, quienes nos hemos levantado de las cenizas frente a incendios, piratas, pandemias y adversidades. Los guayaquileños somos seres alegres, emprendedores y amorosos, y eso lo llevo en cada etapa de mi vida, tanto política como personal”, afirmó.

La discreción frente a las críticas

Cristina Reyes también reflexionó sobre cómo enfrenta las críticas y el escrutinio público, destacando su postura de discreción y su indiferencia ante los comentarios ajenos. A lo largo de su carrera, ha preferido mantener un perfil bajo, confiando en que sus acciones hablarán por ella.

“Siempre he sido discreta, porque dejo que la gente hable. Me da igual lo que digan; al final, demuestro quién soy y de qué estoy hecha: amor, valores y servicio a mi país”, comentó.

Aunque prefiere no entrar en detalles sobre su separación, Reyes aseguró que lo más valioso que ha aprendido de este proceso es la importancia del amor en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Independientemente de las circunstancias, Cristina siempre se mantendrá con dignidad, altivez y sencillez. Tengo mucho amor para dar y demostrar, porque Dios es amor. Estoy segura de que este anhelo que guardo en mi corazón llegará en el momento oportuno, porque me lo merezco”, concluyó.

