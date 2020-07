Karanakuy: mira el corto ecuatoriano  finalista entre trabajos de 45 países

View this post on Instagram

CONCURSO, ¡este es uno de los 10 finalistas de Nespresso Talents y tú puedes formar parte de nuestro Jurado Popular! ¿Quieres ganar un VIAJE a @sansebastianfes e INVITACIÓN a la entrega de premios de Nespresso Talents?🎬 1. Visualiza este y los 9 cortos restantes, finalistas de #NespressoTalents en nuestro IGTV. 2. Comenta en tu favorito explicándonos de qué acción circular trata el corto. 3. ¡La valoración más profesional será la ganadora! #NespressoTalents #68SSIFF