Control Z: El poder de deshacer

El comando de computadora Control + Z nos permite deshacer cualquier acción realizada. Regresar al pasado y empezar de nuevo. Y ese es el deseo de todos los personajes en la serie del mismo nombre. El problema aquí es que todo estaba bien, pero ellos deshacen su realidad. Y como volver no es posible, hay que seguir el misterio y afrontar las consecuencias.

La serie, recién estrenada de Netflix, es una apuesta latina por el género del thriller y los dramas adolescentes, fórmula que ya le ha funcionado a la compañía de streaming. Entre sus producciones destacadas están 13 reasons why, Élite, The Society, On my block y Esta mierda me supera.

Control Z es realizada bajo el mando de Lemon Studios, que tiene la tutela de Fernando Rovzar, cofundador y director, que tienen como trabajos previos Monarca, una serie en la que también tiene participación creativa (y monetaria) Salma Hayek.

En el Colegio Nacional las historias que unen a los personajes no son simples dramas adolescentes. La vida perfecta detrás de los chicos de clase media alta es una farsa que solo está en redes sociales. Detrás de sus felices selfis hay oscuros secretos que se descubren de a poco por Internet.

Todos se vuelven víctimas de un hacker que en redes se hace llamar @_todostussecretos_, el cual se encargará de sobornar y destruir las relaciones entre Javier, Sofía, Gerry, Isabela, Pablo, María, Raúl y Natalia. Los actores que conforman el reparto de Control Z son Ana Valeria Becerril como Sofía Herrera, Michael Ronda como Javier Williams, Samantha Acuña como Álex, Zion Moreno como Isabela De La Fuente, Yankel Stevan como Raúl de León, Fiona Palomo, Macarena García como Natalia Alexander.

La nueva promesa

“Hay mensajes ocultos, pero no están a modo de moraleja. Traemos el mensaje de que el bullying es violencia y tiene consecuencias graves, que hay que tener un poquito más de conciencia y cuidado con lo que subimos a las redes, por ejemplo”, explica Ana Valeria Becerril, quien interpreta a Sofía, sobre la serie que protagoniza.

Ella debutó como actriz en el Festival de Cannes en 2017 con la película Las hijas de Abril del director mexicano Michel Franco. Por esa cinta ganó el Premio Ariel, el reconocimiento más alto para los actores en México y lo recibió en la categoría de mejor revelación femenina. Ana Valeria no deja de creer en la academia, es por eso que sigue estudiando teatro aunque tenga las puertas abiertas para grandes proyectos.