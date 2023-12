Conciertos en Ecuador: los artistas que vendrán en 2024

Con el cierre vibrante de conciertos estelares en el 2023, el escenario musical ecuatoriano ya tiene confirmadas emocionantes presentaciones para la primera mitad del próximo año. Artistas de renombre internacional engalanarán diversos escenarios, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la música.

El 2023 culminará con Enrique Bunbury, exlíder de Héroes del Silencio este 14 de diciembre y cautivará al público en el Ágora de la Casa de la Cultura.

Sin embargo, los melómanos ya pueden emocionarse por los conciertos confirmados para el 2024 en Ecuador.

Carlos Vives - 18 y 20 de enero

El reconocido ganador de premios Grammy, Carlos Vives, dará inicio al año con su gira 'El tour de los 30'. Quito lo recibirá el 18 de enero en el Coliseo General Rumiñahui, mientras que Cuenca podrá disfrutar de su música el 20 de enero en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los boletos varían entre $ 30.00 y $ 190.00, sin incluir IVA.

Nanpa Básico - 27 de enero

El poeta del hip-hop, Nanpa Básico, se presentará en el Star Fest de hip-hop internacional en Ecuador el 27 de enero, en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas tienen un costo que oscila entre $ 17.00 y $ 90.00, dependiendo de la ubicación.

Nelson Velasquez, Yeison Jimenez, y Hebert Vargas - 08, 09 y 16 de febrero

Representantes del vallenato y la ranchera llegarán desde Colombia para tres eventos en diferentes ciudades de Ecuador. Quito, 08 de febrero a las 20:00 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Santo Domingo 09 de febrero a las 18:00 en el Recinto Ferial y Manta 16 de febrero en el Coliseo Tohalli a las 19:00 serán testigos de estos espectáculos con entradas que van desde $ 16.80 hasta $ 672.00.

Luis Miguel - 21 de febrero

El 'Sol de México', Luis Miguel, se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa el 21 de febrero. A pesar de agotar las entradas en solo dos semanas, los precios oscilaron entre $ 35 y $ 269 durante la preventa.

Camila - 01 y 02 de marzo

Después de 10 años separados, Camila anunció su tour de reencuentro con fechas en Quito y Guayaquil. Las entradas, disponibles en TicketShow, varían entre $ 40.00 y $ 140.00. Los conciertos fueron anunciados a finales de octubre y la preventa empezó con fecha inmediata para el 30 de octubre.

Urban Fest - 15 y 16 de marzo

Considerado el concierto más importante del género urbano, el Urban Fest regresa a Ecuador el 15 y 16 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Las entradas, disponibles desde el 9 de diciembre, tienen precios que van desde $ 24.50 hasta $ 120.00.

Los cantante invitados son: Baby Rasta y Gringo, Ivy Queen, J King y Maximan, R.K.M & Ken- Y, Ángel y Khriz, Andy Rivera y Yandel.

Mon Laferte - 18 de abril

La talentosa cantante y compositora chilenomexicana Mon Laferte visitará Ecuador el 18 de abril en el Coliseo Rumiñahui. Los precios oscilan entre $ 40.00 y $ 140.00, sin incluir servicio e IVA.

Además de estos eventos, el calendario musical del 2024 incluirá presentaciones de Rupatrupa, Laura Pausini, No Te Va Gustar, Viva la Salsa, Air Supply, The Metal Fest Quito, Within Temptation, Maná, y Morat.

