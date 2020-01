Martín Scorsese: "Tienes que aceptar que todo puede desaparecer en cualquier momento"

Martin Scorsese ya tiene 77 años, una edad en la que muchos reflexionan acerca de sus vidas, prácticamente en el ocaso.

El afamado director por eso aprovecha su tiempo en hacer cosas que valgan la pena en el campo laboral y cuando no está supervisando un filme, trata de pasarla bien con sus familiares y amigos y sacarle el jugo a esos instantes.

Luego de anotarse otro éxito en su amplia cinematografía con El irlandés, el filme protagonizado por Robert De Niro y Al Pacino, Scorsese se dio un respiro para ofrecer una entrevista al New York Times. “Creo que cuando has llegado a este punto de tu vida tienes que aceptar que todo puede desaparecer en cualquier momento, entonces si tienes la suerte de poder seguir trabajando, debes hacerlo con premura y buscar temas que merezca la pena contar”, señaló el genio de otras obras maestras como Taxi driver y La edad de la inocencia.

El oscarizado director también comentó que desearía tener tiempo para disfrutar de otros placeres, como la lectura y la música. “Me encantaría poder tomarme un año sabático y pasármelo leyendo, o escuchar música cada vez que me apetezca. También estar con mis amigos, porque muchos de ellos ya se están yendo. La familia se va, los amigos se van, así que hay que atesorar su compañía. Siempre he sido capaz de compaginar diversas labores al mismo tiempo, y ahora que soy mayor, me esfuerzo más por conseguirlo”.

El italoestadounidense reveló también que tenía planes de reunirse con Disney para discutir su participación sin fines de lucro con el objetivo de preservar y restaurar las películas clásicas. Hasta que todo se concrete, Martin Scorsese , se encuentra camino a la temporada de premios con su última obra maestra, El irlandés.