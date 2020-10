Christian Rodríguez: "En la TV hay una nueva audiencia"

No precisa su edad, Christian Rodríguez dice que tiene más de 30. Nacido en Ambato, vivió en Quito y ahora en Guayaquil, desde hace 12 años. Es productor ejecutivo de TC, donde llegó hace casi una década. Antes trabajó en Gamavisión y Cablevisión.

Tiene a cargo los espacios en vivo: la revista 'De casa en casa', 'De boca en boca', Premios a la Música y especiales de Navidad, además acaba de estar al frente de la elección Reina de Guayaquil.

Estudió producción y dirección de cine y TV en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Hizo pasantías en 'ShowMatch' con el presentador Marcelo Tinelli. “La oportunidad se dio a través del centro de estudios, aunque solo pasaba cables, café y atendía a los invitados, aprendí viendo y mucho”, recuerda.

¿Cómo afectó a la TV la pandemia y la nueva normalidad?

Hay una nueva audiencia, totalmente diferente, y los encendidos en la TV han bajado porque el televidente tiene otras prioridades, siento que ya no es el mismo público. A todos nos cambió la vida, gente que no nos veía nos está viendo y gente que tal vez nos veía nos ha dejado de ver porque su tiempo está ocupado o se ha mudado a otras plataformas.

Por ello hemos tenido que ofrecer variedad en 'De casa en casa', ya no solo contenido para amas de casa o de entretenimiento, ahora hemos añadido historias y noticias. En 'De boca en boca' decidimos hacer de nuevo un reality, 'La nueva estrella del vallenato'.

Con el equipo de producción de TC. Jimmy Negrete // EXPRESO

Hacer espacios en vivo durante una cuarentena habrá sido un gran dolor de cabeza.

Fue terrible, no quisiera volver a pasar por algo así. Ambos espacios pararon aproximadamente 18 días, luego los equipos salieron desde las casas. Nadie tenía aprendido hacer programas así, fue muy limitante y complejo.

Limitantes en la tecnología, por ejemplo que alguien no tuviera un buen Internet, sus viviendas no tenían la suficiente iluminación o algunos no eran hábiles manejando equipos, incluso los invitados. Todo eso nos quitaba mucho tiempo.

Ningún canal o televidente iba a aguantar durante mucho tiempo. 'De boca en boca' tuvo recorte de horario en esos días, ya no. Este programa es una pieza clave porque ayuda y aporta con un arrastre para lo que se viene en la tarde y en la noche.

Siempre se dice que las revistas familiares son un formato desgastado…

No he visto que una revista familiar muera así por así. Por ello hay que reinventarse o adecuarse a la época del año o a las circunstancias que se presenten, moviendo o reemplazando contenidos o creando formatos. Esto dependerá de lo que el público y el rating nos marque. Con el paso del tiempo se vuelven la imagen de un canal. 'De casa en casa' tiene 10 años.

¿Por qué Michela Pincay fue la elegida para la revista mañanera de TC, en qué aporta?

En 2020 el cambio más importante en 'De casa en casa' fue el ingreso de Michela Pincay. Luego de la salida de Carla Sala quedó un pendiente, pero no una necesidad. Pero la pandemia marcó una necesidad porque el ama de casa joven se estaba mudando a otras plataformas. Ella arrastra un público joven, tecnológico, es muy profesional, llena de energía, tiene mucha química con el equipo.

Además, la crisis sanitaria nos movió todo. El reality 'Soy el mejor' debería haber salido en la época de pandemia, ahora nos manejamos con cuidado por el coronavirus, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. En ese segmento primero buscamos a la Natalia Oreiro ecuatoriana, luego a Thalía. Soy un convencido de que el público afectado física o emocionalmente necesita distracción. Ya quería entretenimiento.

¿Cuando alguien se marcha, como lo hizo Carla Sala, afecta a un programa?

Siempre sale mucha gente, pero la pantalla de TC es muy fuerte. Queremos a Carla y nos dolió como equipo su partida. La pantalla no se centra en un solo presentador. El formato, la pantalla y el programa aguantan, como cuando alguno de ellos se va de vacaciones. En 'De boca en boca' debimos buscar dos reemplazos.

Al principio sabíamos que se iba Mauricio Altamirano, luego La Suka. Lo complicado fue conseguir dos talentos al mismo tiempo. Buscamos perfiles adecuados, hicimos buenas elecciones con Cynthia Naveda y Priscilla Tomalá, quien también está en la revista mañanera.

La parte noticiosa de 'De casa en casa' la aporta Jorge Rendón. ¿Con los cambios que se han dado en noticias se mantendrá?

Siempre renovamos los espacios tanto a principio como en el último trimestre del año. Él ingresó al programa cuando se analizaron los contenidos y se consideró necesario tener una parte noticiosa. Jorge tiene la facilidad de informar y entretener.

No es un comunicador acartonado. Antes de la pandemia se compartía noticias con 'De casa en casa' en pantalla dividida. A pesar de los cambios él se mantendrá, siempre son manejables los tiempos.

“Yo la convencí a Carolina”

Tras participar en una fiesta en pleno toque de queda (durante la pandemia) en la cual no respetó las medidas de bioseguridad, Carolina Jaume fue separada de la empresa. ¿Usted la rescató?

La convencí de que vuelva a TC. Al principio dudaba, porque es algo diferente a lo que estaba haciendo, actuar. Obviamente se pidió autorización al comité del canal, este lo aprobó. Cuando salió no quedaron las puertas cerradas.

Ella es jurado del segmento '¿Quién está detrás?' de 'De casa en casa' con Samantha Grey y Eduardo Andrade. Además participa bailando en 'Soy el mejor', ya ha caracterizado a Natalia Oreiro, Thalía y Jennifer López.