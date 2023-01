La catalana Clara Chía se encontraba en incógnito para la prensa luego del lanzamiento de la canción que alude al romance furtivo que mantiene con Piqué, hasta que ambos decidieron hacer una aparición pública la jornada pasada.

Las primeras imágenes que se tienen de la joven de 22 años tras el éxito de Shakira fueron tomadas horas después de que Gerard Piqué asistiera al décimo cumpleaños de su hijo Milán. Luego del agasajo del primogénito, que incluye registro fotográfico, Piqué se encontró con Chía para asistir a un evento.

La pareja fue avistada en un partido de la Kings League, liga organizada parcialmente por Kosmos, la empresa de la que Gerard es CEO. Los presentes en el estadio podían apreciar miradas cómplices y gestos de intenso romance por parte de los españoles.

Aunque al inicio de la velada Piqué y Chía no se sentaron juntos, durante un momento del partido Piqué se levanta de su sitio y le proporciona un beso a Chía que retrata el apasionamiento y estabilidad de la pareja.

Pasamos la tarde sentados al lado de GERARD PIQUE y de CLARA CHIA, durante la #KingsLeague. Ahora mismo soy la envidia de las revistas del corazón! 😅😂 pic.twitter.com/ytLjj94cbO — Isaac Moraleja (@IsaacMoraleja) January 25, 2023

Distintos medios señalaban que Chía se había sentido aludida por una frase de la canción de Shakira que insinuaba que el blaugrana quiso volver con ella. "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques", pero de esto no se tiene certeza y, por el contrario, pudimos ver a una Clara risueña y radiante.

Contrario a lo muchos pensaban, la dupla española no pasa por una crisis; todo lo contrario, son más felices que nunca.

En la red social Twitter la pareja cuenta con un club de fans que defienden el idilio y comparten información.