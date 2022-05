Que un vigilante de tránsito exponga su sensibilidad a través de la música no es algo que se publique a diario, pero Charly Gim es algo que hace desde que era un niño. Cuando iba a la escuela ya escribía canciones de amor, eran verdaderas poesías, estaban tan bien escritas que llegó al punto de venderlas a sus compañeros de aula y terminaban en las manos de las niñas enamoradas. “Llegué a completar cuadernos que me los robaban”.

Posteriormente, Charly se interesó en aprender percusión y en cultivar su talento vocal, pues nació con una voz para cantar, sin embargo, no se dedicó a la música porque su madre quiso que culmine sus estudios.

Eduardo Serrano: "Trabajar con Hilda Carrero fue como tocar el cielo" Leer más

“Fue en el 2015 que decidí escoger mi verdadera pasión como una profesión. Empecé a grabar temas y me di cuenta que la inversión es costosa. Afortunadamente para ese entonces trabajaba en la ATM y tuve cómo costear los gastos”.

Lamenta que la entidad para que labora no cuente con su propio conjunto musical o banda tal como tiene la Policía Nacional o la Armada del Ecuador.

El artista cuenta con todo el apoyo de sus superiores y algunos se han convertido en sus fans. Freddy Rodriguez

La onda de este artista siempre giró en torno del electropop, el electrolatino y principalmente el reguetón romántico.

Entre sus melodías destacan Mi sueño preferido y Brújula, que cuenta con un videoclip grabado en diversas locaciones como el volcán Chimborazo y el túnel San Eduardo. “Me costó seis meses obtener el permiso, pero lo conseguí y quedó muy bien”.

Reconoce que no es el primer cantante en la ATM, pero a diferencia de su excompañeros, Charly indica que está consciente que la buena imagen, la disciplina y la responsabilidad son son las mayores fortalezas para alguien que trabaja en una entidad pública. “Yo cumplo con mi labor como agente de tránsito, no falto. He logrado combinar ambas actividades. No es fácil, pero se puede, no es imposible, doy el 100% cuando visto el uniforme y también cuando canto”.

Nicole Pinilla: "Nunca pensé que ser novia de El Yaki impactaría en México" Leer más

Sostiene que sus superiores lo apoyan, hasta se han convertido en sus fans.

Su material ha sido grabado y producido por Franky Records, responsables del éxito de Rocko y Blasty y Dayanara, mientras que lo audiovisual está a cargo de la productora de Cristian Iturralde.

La música de Charly Gim también goza de gran aceptación en países como Venezuela, Bolivia y Colombia.